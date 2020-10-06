警口供矛盾 兩學生堵路罪脫

盼續關注受審者

被告依次為鍾姓中四女學生（16歲）及IVE學生胡文俊（18歲）。胡散庭後表示，希望市民繼續關注上庭受審被捕者，不要因疫情忽略他們。被問到聽取裁決感受，他說「緊張還緊張，最緊要人無事」。

警屢改口供 人數路况多版本

首被告在審訊中出庭自辯，稱遭警員威嚇才招認，張官早前剔除相關招認。張官昨裁決稱，法庭亦對兩名作供警員可信度存疑，例如督察黃耀彬在口供紙稱示威者分佈在行人路或馬路，在庭上卻表示人群在馬路聚集，口供有重大分歧；另一警員黎錦耀提及首被告有否戴口罩、與多少人同行時，又涉及多次更改庭上口供。

另外，張官表示黃及黎的供辭有明顯出入，例如黃稱地上有障礙物，黎卻說道路無受阻；黃稱現場有60人，黎則表示有30人，法庭無法判斷哪個版本屬實。張官稱，警員亦未能確定兩名被告行為及確切位置，反映控方舉證未達至毫無合理疑點，裁定兩被告脫罪。

【案件編號：KCCC554/20】

（反修例風暴）