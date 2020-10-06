英最高法院副院長獲薦終院法官 湯家驊：證港司法受尊崇 陳文敏：未解國安法陰影

林鄭稱彰顯港司法獨立

特首林鄭月娥表示，很高興接納推薦委員會的推薦，會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條作出任命。她讚揚賀知義地位崇高、聲譽卓著，深信他將對終院有很大貢獻，又稱任命賀知義後，其他普通法地區非常任法官名單包括14位來自英國、澳洲及加拿大的傑出法官，「這些具聲望的非常任法官加入終審法院彰顯了香港的司法獨立，有助維持外界對本港司法制度的高度信心」。

主攻商業公司法 南非上海授課

賀知義1953年出生於蘇格蘭，於劍橋大學攻讀歷史和愛丁堡大學攻讀法律，1983年取得蘇格蘭大律師資格，執業範圍為民事法，主要關乎商業及公司法，亦涵蓋公共法。他2013年10月獲委任為英國最高法院法官，2020年2月出任英國最高法院副院長。此外，他是南非斯泰倫斯大學和上海華東政法大學的名譽教授，在該兩所大學均有授課。

陳文敏：證英未棄港

行會成員、資深大律師湯家驊認為，賀知義的任命再次引證本港司法制度備受國際尊崇，亦證明施覺民法官上月突然辭任，並不影響本港司法制度的形象。對於施覺民主攻刑事案，而賀知義則主攻民事案，湯家驊表示法官各有不同專長，「唔同法官做唔同嘅嘢」，對本港司法制度亦有幫助。

港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，英國現任法官須獲英國批准才能出任香港非常任法官，本身為英國最高法院副院長的賀知義願任此職，意味英國司法界仍支持香港終院、亦未放棄香港，對香港是好事，稱國際有聲音認為，當香港法治面對具大壓力，更需海外法官支持。但他強調，今次任命未必可解決國安法等陰影，外界仍有戒心。

大狀料賀知義盼為港「救亡」

大律師劉偉聰認為，本港法治近日不斷削弱已「眾所周知」，相信賀知義亦知道，估計他仍接受任命，是希望以自己能力為本港司法質素「救亡」。

終院海外非常任法官近期風波不斷（見表），來自澳洲的非常任法官施覺民（James Spigelman）上月初辭任，其後曾任英國上訴法院常任高級法官的88歲苗禮治向本報稱已從終院退休；他當時曾說可能出現全體海外法官請辭，但他希望不會如此。