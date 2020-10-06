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流感針資助周四展開 私醫稱反應踴躍

【明報專訊】為應對冬季流感季節，2020/21季度「疫苗資助計劃」本周四展開，合資格者可到參與的私家診所接種疫苗，資助額由去年的210增至240元。有家庭醫生稱，今年反應相對踴躍，更有人「連資助都不要」提早到診所接種，擔心會雙重感染流感及新冠病毒，惟藥廠的流感疫苗來貨不足。

有市民不領資助提前打針

衛生防護中心表示，10月8日起50歲或以上、半歲至未滿12歲兒童、孕婦、智障人士或領取傷殘津貼等香港居民，可到參與計劃的私家診所接種疫苗，現時約四成診所不會額外收費。

此外，幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務本月8日展開，小學外展服務於22日開始。

醫學會副會長鄭志文稱，感覺到市民反應較往年熱烈，包括有符資助資格者提早到診所接種疫苗，「擔心與新冠病毒雙重感染，又擔心染病後醫院沒有牀位」；另有合資格者致電預約周四或之後接種。

鄭指出，醫學會不少會董均接獲私家醫生通知，今年訂購的流感疫苗來貨不足，只佔訂購量約八成，他本人亦遇到同樣情况。他說，醫學會已與政府及有關藥廠聯絡，引述藥廠初步回應稱生產線及運輸「有問題」，並稱不會再補貨。

藥廠來貨不足 稱生產線有問題

西醫工會會長楊超發呼籲市民接種流感疫苗以保障自己及親友，他稱感染新冠病毒的嚴重患者，部分會接受類固醇治療；若同時感染流感，則不可使用類固醇，擔心屆時「唔知點醫」。

（疫情第三波）

相關字詞﹕楊超發 西醫工會 醫學會 鄭志文 流感疫苗

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