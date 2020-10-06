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爆疫酒吧店名不符酒牌 轉介警

【明報專訊】早前確診的22歲IVE男學生及泰籍女子，9月23日曾到尖沙嘴利就商業大廈3樓的「China Secret」酒吧。食環署表示根據紀錄，該處所的酒牌登記店名為「CLUB BRO」，小食食肆牌照的登記店名為「China Secret」。食環署稱酒牌持牌人如欲更改領有酒牌處所的店名，須向酒牌局申請，署方會將有關事宜轉交警方跟進。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，9月23日當晚酒吧有6枱，共約20名顧客，中心仍在追蹤其中一兩人，其餘的人已送到檢疫中心。據悉當晚除該兩名確診者外，另有10名職員及19名顧客，當中有2名職員及1名顧客被衛生防護中心界定毋須檢疫。

本港近日陸續有源頭不明個案，張竹君稱社區或有隱形患者，形容有不同的「火種」在社區，希望市民盡量保持社交距離，避免引起「火災」；她又擔心過去數日公眾假期，街上人多擠迫，引致傳播風險。

許樹昌：短期不應放寬限聚措施

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，中秋國慶4日長假期如有爆發，要一兩周才會見到確診個案，加上最近仍有本地源頭不明個案，如若再放寬限聚措施，爆發風險會高，短期不應再放寬。行政會議成員林正財亦認為，仍有源頭不明個案令人擔心，短期不宜再放寬措施。

至於應否收緊酒吧社交距離措施或要求停業，許樹昌認為，除非涉事酒吧引起大爆發，仍有待觀察。林正財呼籲酒吧業克制及自律，並建議執法部門加強巡查。

（疫情第三波）

相關字詞﹕第三波疫情 新型冠狀病毒 限聚令 酒吧

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