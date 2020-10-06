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青衣兩宗 一人曾吃港威自助餐

【明報專訊】本港昨日新增11宗確診，包括4宗本地個案，當中一宗源頭不明。該宗源頭不明個案涉及一名46歲青衣藍澄灣居民，她在潛伏期到過尖沙嘴港威酒店吃自助餐。連同前日確診的27歲泰裔主婦，青衣連續兩日有居民確診，但衛生防護中心稱暫未從這兩名患者身上找到關連。

一住藍澄灣 兩患者未找到關連

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，當局仍需調查患者潛伏期的行蹤，以了解是否有可能因進食自助餐而感染。但他說，目前自助餐限4人一枱，食客離開座位取食物時要戴口罩，風險已降低。他提醒市民如有病徵，勿吃自助餐。

昨日唯一一宗源頭不明個案涉及一名46歲女子（個案5122），她任職文員，在葵涌捷聯工業大廈工作。她9月24日開始咳嗽，9月14日曾到港威酒店吃自助午餐，9月28日到九龍貿易中心的Oliver's Super Sandwich堂食三文治。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該女子稱吃自助餐出去取食物時有戴口罩；為安全起見，衛生防護中心會向這兩間餐廳的員工派發樣本瓶。該女子與家人同住青衣藍澄灣5座，而前日確診的27歲泰裔主婦（個案5111）居於青衣長宏邨宏勇樓。對於近日兩宗來源不明確診個案均居於青衣，張竹君稱暫時未找到有關連。

（疫情第三波）

相關字詞﹕源頭不明 第三波疫情 新型冠狀病毒 港威酒店

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