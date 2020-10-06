5日4泰裔染疫 釀兩群組涉6人 張竹君憂傳播鏈 專家促警方入境處助查行蹤

本港累計5124宗確診及1宗疑似個案，包括昨新增的11宗確診，4宗屬本地個案，當中1宗源頭不明個案為任職文職的46歲女子，她病發前10日到尖沙嘴港威酒店吃自助餐（見另稿）。另昨有少於10宗初步確診。

泰女來港探友 與5人住尖沙嘴豪麗大廈

昨再多兩名泰裔女子染疫，張竹君說，該名38歲泰裔女子3月中來港探朋友，與5人同住豪麗大廈一個由朋友提供的單位，得悉有泰國人在港染疫後，10月2日與2至3人搬到仕德福山景酒店。豪麗大廈單位另有一名35歲泰裔女子亦初步確診，曾入住尖沙嘴君怡酒店，中心已向豪麗大廈住客派樣本樽。兩名女子均沒到最近爆疫的尖沙嘴酒吧「China Secret」。

主婦說法不符實 衛署：不排除起訴

中心追蹤發現，該名35歲女子原來曾與10月4日確診的27歲泰裔家庭主婦（第5111宗）到尖沙嘴及旺角逛街，與該主婦報稱與其逛街的女子已離港的說法不符。張竹君表示，不排除其提供不正確資料，會研究有否違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），有需要時會起訴。

5日內累計4名泰裔人染疫，最先確診的為疑在China Secret任陪酒的26歲泰裔女子，她9月26日現病徵，是暫時最早病發，初步確診女子病發時間暫未明。China Secret群組的22歲確診顧客、香港專業教育學院男學生，其同住82歲男家人昨確診，沒病徵。

對於有在港泰國人接連確診，張竹君承認擔心，「可能有傳播鏈」，亦可能他們有聚會，中心已聯絡泰國駐港總領事館助派樣本樽，找出隱形患者。

梁子超：滯港者或從事高危活動 需盡早追蹤

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，警方及入境處需協助調查相關泰籍患者行蹤，包括了解清楚是否有人滯港後非法工作，目前需加強追蹤患者的密切接觸者作檢疫。呼吸系統科專科醫生梁子超亦關注滯留香港者可能從事高危活動，同鄉之間可能互相接觸，如當局監管有漏洞，可能會增加社區傳播風險。他認為執法機構與公共衛生部門需加緊配合調查，盡早令追蹤工作到位。

另外，一名尼泊爾抵港的73歲婦人在檢疫期間病發，但沒通報，其後到油麻地立德大樓的親戚家中居住，10月4日確診，同一住址的31歲女及55歲男親屬昨確診，不過衛生防護中心昨沒主動交代兩人工作地點。香港國際社會服務社（ISS）昨晚回覆，女患者於炮台山的免遣返聲請人兒童宿舍任文職，男患者在觀塘的免遣返聲請人辦事處任職外判保安，兩人為尼泊爾籍、屬夫婦關係。ISS稱女員工在宿舍負責文書工作，不涉照顧兒童，最後於9月30日上班，此前共6名介乎1至15歲的兒童居住，由4名宿舍職員照顧，宿舍員工及兒童正等候送檢疫；確診保安主要駐守辦事處入口及等候區。

明報記者

（疫情第三波）

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