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2020年10月5日星期一
港聞二
教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
基層兒童劇場 小演員演活疫下生活
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
尊子漫畫
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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