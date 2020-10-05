未受疫情影響 營收每月增兩成

本來該公司計劃今年內開始安裝自動收割系統。但由於新冠病毒在內地爆發，該公司考慮到社會整體利益，在2月初決定先將8000呎樓面交回給科技園，讓其他港商在那裏設立4條口罩生產線，明年4月才收回。所以屆時才能夠在收回來的8000呎地方設立新的種植車間，以及實際運用上述幾套系統。

譚嗣籇解釋，為免影響供貨給現有客戶，所以不便在現時的1萬呎種植車間進行升級工程。而該公司的生意並沒有受疫情影響，由今年2月開始，每個月還有20%的按月增長。預料到了今年底，現時的1萬呎種植車間的產能將會用盡。他透露，雖然航空公司和酒店的訂單減少了，但因為超市的訂單增加，以及一些連鎖咖啡店成為新客戶，故整體生意仍有增長。現時，該公司共有11名全職員工及6名兼職員工。考慮到業務增長，部分兼職員工將來可能會轉成全職。

另該公司還和本地多間大專院校合作研究某些種植技術。其中，該公司和香港高等教育科技學院（THEi）正合作研究以水耕方式種植有中藥用途的蔬菜。