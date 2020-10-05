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室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例

【明報專訊】香港寸金尺土，經營農業實在不易。不過，市場上有一些有心人，希望透過改良技術，走高效率和高增值路線，闖出一條出路。最近，就有室內水耕場斥資數百萬，研發多套自動化系統，希望升級到如工業4.0的數碼化工廠！

明報記者 薛偉傑

綠芝園投資有限公司（Farm66）項目總監譚嗣籇表示，該公司去年中開始構思，將其設於大埔工業邨內的室內魚菜共生水耕場（稱為「大埔Farm66農業科技中心」）升級，令其運作更加自動化和數據化，有如數碼化工廠般。

綠芝園：全面升級後 如數碼化工廠

去年底起，開始和合作的公司及生產力促進局進行實際的研發工作。單是該公司內部，也有6至7人專門從事研發工作。該公司至今已累積投資數以百萬元，大部分方案已完成了驗證工作。

具體的升級方案，有自動化的排產系統、實時狀態分析及警報系統、巡邏機械人、洗地機械人等。而更加先進的，有人工智能監察生長系統、自動化收割系統，亞洲其他同行普遍都未有。其中，自動化排產系統可在大屏幕上顯示需要順序完成的每張訂單資料。實時狀態分析及警報系統，包括安裝多種傳感器，以監察水耕場有沒有任何不正常的狀况。例如，地面是否有積水，溫度、水質（包括酸鹼度及導電率等多種參數）以及LED燈光等是否正常。

一旦某個位置出現不正常的狀况，系統就會自動發出信息到管理層的手機，以及通知員工去檢查。員工解決了問題，亦會透過WhatsApp拍照及通知管理層。

AI技術估計菜葉面積

譚嗣籇解釋，該公司現時正在與多間公司商討合作，在其他地區設立室內水耕場，包括：橫琴、迪拜等。「我們將來無可能經常派人去橫琴和迪拜，所以一套可靠的遙距監察系統，就非常重要。」

而人工智能監察生長系統，則是透過電腦視覺和人工智能技術，來監察蔬菜的生長情况，包括估計其菜葉的面積。該公司科研部經理陳國緯解釋，以往員工收割蔬菜時，都是憑肉眼觀察，那一排架上的蔬菜看來較大，就先收割那一批，但實際上未必完全準確。日後使用了這套人工智能監察生長系統，可以更加準確。

而且，這套系統可以監察到很微小的變化，若有某些蔬菜近日沒有長大，甚至輕微縮小了，它也可以發覺。這就可以讓他們檢查，供應給那些蔬菜的水質和燈光是否應該調整。現時他們已驗證這套系統的可行性，只是還在研究安裝Webcam的最佳位置和數目等。

機械臂自動收割 騰出更多種植面積

至於最搶眼的，則是自動化收割系統。這套系統結合了可以像輸送帶般移動的種植架、工業機械人（機械臂）以及其移動平台。

當它運作時，一排排需要收割的蔬菜會順序移到種植架的前端，而機械臂則會自動將一株株蔬菜拔出來或者在其根部切斷。當完成了一行種植架的收割工作之後，機械臂又會被移動到旁邊的種植架，進行另一輪收割工作。

因此，將來毋須再派人進入種植車間內收割蔬菜，可以將工人集中處理包裝工作。

譚嗣籇指出，這套系統除了可以提高收割效率之外，還可以將種植車間的實際運用面積比例提高。因為現時要派人推着手推車進入兩行種植架之間收割，兩行種植架之間必須留下較闊的通道。

但將來採用這套系統後，兩行種植架之間的通道就可收窄，只要能夠讓一個人行入去檢查維修即可。對於香港這種寸金尺土的大城市，騰出多一些實際運用面積，就非常重要。除了收割外，機械臂還有其他用途。在前端裝上其他工具，就可用來放入種子或植株（將長大的幼苗移植到較闊落的種植架）。以放入種子為例，機械臂裝上像針筒般的工具後，平均每秒可放入一粒種子，比人手快出以倍數計。譚嗣籇表示，上述幾套系統大致上已開發成功。該公司計劃，明年4月開始，將會在其室內水耕場的其中8000平方呎安裝這幾套系統。

「希望將來會被認同為『農業4.0』的案例！」陳國緯說。未來在外地合資或者授權設立的水耕場，亦很可能會安裝這幾套系統，以方便管理及提高營運效率。

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