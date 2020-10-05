港聞

港聞二

男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域

【明報專訊】一名男子昨日偕友到西貢大浪灣對開潛水，其間懷疑遇溺昏迷，有船家發現事件，隨即將事主救起，並報警求助。政府飛行服務隊直升機奉召到場，將事主送往東區醫院，惟搶救證實不治。這已是5日內第三宗潛水或浮潛遇溺事件。

死者持國際潛水牌

疑潛水遇溺36歲男子姓陳，據悉為飛機維修員，持國際認可潛水牌。事發於昨午1時許，一名船家報案，稱於大浪灣近尖洲對開海面發現一名男子懷疑遇溺，救起時已陷入昏迷。政府飛行服務隊派出直升機到場將事主救起，並送往東區醫院，搶救後證實不治。現場消息指出，陳與另外6人到上址潛水，當中部分人不懂潛水，陳其後被發現遇溺，由船家救起，另外44歲姓黃同行友人事後亦報稱不適清醒，由救護車送院治理。

上周五（2日），33歲姓黃男子在西貢海下對開約300米海面浮潛，遲遲未有上岸，同行朋友懷疑他遇溺報警求助。警方、消防、海事處及飛行服務隊連日於附近搜索，拯救人員於昨早11時許，在西貢海下串螺角嘴發現一名昏迷男子，救起後即場證實不治，經調查後認實他為上周五浮潛懷疑遇溺男子，死因有待驗屍確定。

另外，上周三（9月30日）黑色暴雨警告生效期間，5名男子相約乘快艇出海到大埔吐露港丫洲，其中3人夜潛，至預定升水集合時間僅兩人返回船上，37歲姓譚男子失蹤，蛙人通宵搜索，兩日後於丫洲西南面對開海面發現其遺體。

潛水歷險會課程總監區紹堅指出，近日天氣不穩，海面有湧浪，間中大風，西貢以浪茄、東壩對開海面較大浪。區紹堅說，潛水者多喜歡看珊瑚等生物，而大浪灣一帶為沙底，為相對較冷門的潛點。區紹堅指出，潛水前必須接受正式訓練並持有牌照，他建議，沒足夠潛水經驗者，避免到大浪或有湧浪地帶潛水。

相關字詞﹕直升機 潛水遇溺 西貢 大浪灣

上 / 下一篇新聞

教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫
同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
基層兒童劇場 小演員演活疫下生活
基層兒童劇場 小演員演活疫下生活
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任