男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域

死者持國際潛水牌

疑潛水遇溺36歲男子姓陳，據悉為飛機維修員，持國際認可潛水牌。事發於昨午1時許，一名船家報案，稱於大浪灣近尖洲對開海面發現一名男子懷疑遇溺，救起時已陷入昏迷。政府飛行服務隊派出直升機到場將事主救起，並送往東區醫院，搶救後證實不治。現場消息指出，陳與另外6人到上址潛水，當中部分人不懂潛水，陳其後被發現遇溺，由船家救起，另外44歲姓黃同行友人事後亦報稱不適清醒，由救護車送院治理。

上周五（2日），33歲姓黃男子在西貢海下對開約300米海面浮潛，遲遲未有上岸，同行朋友懷疑他遇溺報警求助。警方、消防、海事處及飛行服務隊連日於附近搜索，拯救人員於昨早11時許，在西貢海下串螺角嘴發現一名昏迷男子，救起後即場證實不治，經調查後認實他為上周五浮潛懷疑遇溺男子，死因有待驗屍確定。

另外，上周三（9月30日）黑色暴雨警告生效期間，5名男子相約乘快艇出海到大埔吐露港丫洲，其中3人夜潛，至預定升水集合時間僅兩人返回船上，37歲姓譚男子失蹤，蛙人通宵搜索，兩日後於丫洲西南面對開海面發現其遺體。

潛水歷險會課程總監區紹堅指出，近日天氣不穩，海面有湧浪，間中大風，西貢以浪茄、東壩對開海面較大浪。區紹堅說，潛水者多喜歡看珊瑚等生物，而大浪灣一帶為沙底，為相對較冷門的潛點。區紹堅指出，潛水前必須接受正式訓練並持有牌照，他建議，沒足夠潛水經驗者，避免到大浪或有湧浪地帶潛水。