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何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯

【明報專訊】港台節目近日屢被投訴，港台顧問委員會最新上載的7月份會議紀錄中，提及立法會議員何君堯投訴在《鏗鏘集：7．21誰主真相》一集中被針對。廣播處長梁家榮會上認為，追查真相的節目難免會令某些人感冒犯，因而引起激烈反應。顧委會主席又建議港台製作有關《港區國安法》、《國歌法》及公務員效忠國家的節目。

顧委會7月31日的會議紀錄中，提及時任主席陳建強收到何君堯的投訴信，何不滿《鏗鏘集》記者經過一年仍未全面剖析「7．21事件」，反而在訪問中被針對。

梁家榮認為，該信反映社會對「7．21事件」仍看法紛陳，而此類追查真相的節目難免會令某些人感冒犯，因而引起激烈反應。關於「7．21事件」的兩集《鏗鏘集》，包括一年前播出的《鏗鏘集：7．21元朗黑夜》及今年7月中播出的《鏗鏘集： 7．21誰主真相》，梁稱，無論從新聞學、紀錄片、拍攝角度、剪接、追查或素材選取等角度，製作水準足以作為新聞學的教材和典範。

對於有委員稱，該集節目中的兩個追訪鏡頭，受訪者無法即場回應亦應獲尊重。港台機構傳訊及節目標準總監伍曼儀表示，展示「反應鏡頭」是傳理學及新聞學的追問技巧，讓觀眾掌握真實情况。時任港台副廣播處長（節目）陳敏娟則解釋，當記者循一般途徑無法取得答案，有時會主動追訪受訪者，是新聞採訪常用技巧。

陳建強倡港台製作

「公務員應效忠國家」節目

另外，陳建強建議，港台應製作《港區國安法》、《國歌法》及公務員應效忠國家的節目，又有委員稱，有傳媒機構較港台更積極推廣《港區國安法》，建議港台與該機構合作。梁家榮回應，《港區國安法》條文未公布時，港台的電台及電視節目每天已有半小時至1小時的討論，邀請不同嘉賓探討，出台後亦製作了《國安法10問》；而港台較多與政府合作，例如政府新聞處。至於與私人機構合作，陳敏娟表示，港台跟商營機構合作受「接受贊助指引」規管，若要修改須與局方商討。

相關字詞﹕港台顧問委員會 顧問委員會 元朗黑夜 梁家榮 721事件 何君堯 國安法 港區國安法 港台

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