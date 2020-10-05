楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋

容稱「光時」標語涉顛覆國家 管有亦違法

容海恩表示，《港區國安法》清晰訂明4種罪行，她認為「光時」標語觸犯顛覆國家政權罪，反問「光復香港是否給一些人重奪政權，令中央不能管理香港？」她認為政府應為國安法、國歌法等制定正式教材，又稱政府在宣傳方面有進步空間。被問終審法院非常任法官施覺民請辭一事，容海恩稱對方沒有親身公布離職原因，公眾不應自行揣測，又相信法律界對本港法治有信心。

民權觀察：無理由警亂拘後叫被捕者解釋

對於容海恩稱涉事者可向法庭解釋，楊岳橋批評做法不公道，「咁就死得啦，下下要上到法庭」，續稱法治系統包括執法、檢控及法庭審訊，他說「當在執法和檢控過程出現問題時，才真正讓市民憂慮」。

民權觀察成員沈偉男在同一節目稱，《港區國安法》的內容模糊，市民不清楚違法的界線，會造成寒蟬效應。他舉例，警方近日在社會事件中舉起紫旗警告在場者涉違反國安法，「舉旗時不知道（警方）為何而舉，可能是聽到某些音樂、零星口號」，但公衆無法得知，具體是哪一些口號涉嫌違法。沈偉男又表示，在完善的法律制度中，無理由讓警方胡亂拘捕，然後叫被捕者自行向法庭解釋。