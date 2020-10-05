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美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準

【明報專訊】民陣原定10月1日的遊行被警方反對，網民當日在多區發起示威，其中銅鑼灣有大批市民聚集，警方各區拘捕最少87人。美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）上周六發聲明，形容港府10月1日行動為「濫捕」，對此表示憤慨。港府昨對該聲明表示強烈不滿和反對，稱美方持續以「雙重標準」對港府執法行動作不負責任評論，對此感遺憾。

奧特加斯的聲明對港府10月1日濫捕逾80人表示憤慨，稱港府壓制和平表達意見的市民，再次顯示港府與中國共產黨合謀剝奪港人自治和自由，亦再次突顯北京徹底違背「一國兩制」；又批評港府利用執法機構以達政治目的，美方對此深感遺憾，形容做法與維護法治及尊重人權背道而馳，重申香港繁榮穩定有賴尊重集會和言論自由。

港府昨發稿回應稱，警方的拘捕行動「完全合法和必須」，對美國高級官員持續以「雙重標準」對港府執法行動作不負責任評論感遺憾。發言人又稱，遊行集會自由非絕對，可為保障公共秩序、公共安全和他人權利等需要以法律限制。港府又鄭重提醒美方，香港事務屬中國內政，外國政府應停止危言聳聽或以任何形式干預。

警方於10月1日全港在各區拘捕最少87人，其中74人被指於銅鑼灣參與未經批准集結，包括4名區議員，其餘分別涉及管有攻擊性武器、未能出示有效身分證明文件、管有偽造身分證、在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等，另有20人涉違限聚令遭票控。

（反修例風暴）

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