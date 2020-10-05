警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地

民航處：沒發現民航機零件

民航處發言人表示，人員到場了解後，並沒有發現民航飛機零件，事件交由其他相關部門繼續處理。警方表示，前晚留意到白腊灣沙灘上有的金屬物品。人員及相關政府部門職員到場了解事件，警方其後檢走該物品到水警東基地，列作雜項事件。

警方前晚到場以膠帶圍封碎片範圍，並派員通宵駐守。至昨早9時許，漁護署及民航處分別派員到場拍照，事後離去。不少市民如常在沙灘暢泳、露營，不時有人到圍封範圍與碎片拍照「打卡」。

至昨午12時半，一艘水警小艇駛近沙灘，多名水警涉水登岸。由於碎片部分位置陷入沙中，水警需以手將沙撥開，再在軍裝警員協助下，合力將碎片抬起，移至小艇。碎片被運往西貢對面海水警基地內的空地，並以帆布遮蓋待處理。

白腊村長劉伯安於周一發現該懷疑火箭碎片，上面佈滿蠔殼；碎片面積約2米乘2米、印有藍色「中國載人航天工程」英文縮寫「CMS」及標誌，金屬表面佈滿燒焦過的破洞，另亦印有紅色「航向」及「8Y325A-5B S02-01」字眼，白色碎片底下有蜂巢形狀夾層。有軍事評論員指出，有關碎片的外形加上抗熱蜂巢形狀夾層，很可能是中國長征火箭，但單憑碎片難以判斷是什麼型號的火箭，或是什麼時候發射。