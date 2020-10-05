基層兒童劇場 小演員演活疫下生活

社區互動劇場《我的天》由7名就讀小一至中二、居於深水埗區的基層兒童主演，有別於由導演及編劇主導，劇場導演、「藝術本子」創辦人陳渝英（冰冰）在培訓過程引導孩子分享日常生活的感受及體驗，整理成劇本，小演員可自行修改對白，甚至對劇中唯一成年演員提出建議。

原定今年4月舉行的演出因疫情兩度延期，由原本近距離與觀眾互動，到現時要隔着熒幕，冰冰臨時變陣，安排小孩透過視像會議程式Zoom向觀眾提問，加插網上投票環節，冀增加互動元素。

為了更立體展示基層生活實况，冰冰安排小孩用手機拍攝疫情下生活，演出中播放片段，觀眾會見到小孩在停課後在狹窄家居「打機」、呆看電視的畫面。冰冰說有小孩在拍攝時向父母提問，才意會到父母因疫情工作大減，或因照顧孩子而疲倦。

小三生高穎琛的鏡頭下，是窗邊放了親手摺的紙鶴及在家中不斷洗手的畫面。患有過度活躍及輕度自閉的穎琛在劇場自稱「高先生」，已加入戲劇培訓兩年，其中一個夢想是成為導演。民社服務中心項目主任黎妙玲說，「高先生」起初常四處走動，難控制自己，一度被其他小孩排斥，更曾在演出前破壞道具，但後來漸有進步，更懂得在排練期間提醒其他小孩。

首嘗戲劇滋味的小五生梁綺桐起初較害羞，後來放膽分享感受。梁綺桐說在疫情下會在家中打機與溫習，但生活較苦悶，父母下班後不太理會她，只叫她勿打機，自己在演出則可訴說感受，希望邀請父母觀看。已為人母的冰冰冀觀眾聽到小孩的真實想法，學會互相聆聽與溝通，「想觀眾看到他們的天空」。

周日網上演出 收費50元

該劇周日（11日)下午2時半網上演出，觀眾付費50元便可在Zoom觀看直播。樂施會署理助理教育經理吳梓瀅透過戲劇，讓大眾聽見基層兒童的聲音與夢想。

詳情：www.oxfam.org.hk/tc

（疫情第三波）