港聞

港聞二

基層兒童劇場 小演員演活疫下生活

【明報專訊】疫情下被困狹窄家中，久未感受鮮風，基層兒童的聲音未能在社會上傳遞。由樂施會與民社服務中心合辦的基層兒童劇場因疫情兩度延期，周日（11日）網上演出，除了由基層小演員表演，更特意穿插他們在家中自攝的片段，讓觀眾窺探疫情下基層兒童的生活實况，了解他們所思所想。

社區互動劇場《我的天》由7名就讀小一至中二、居於深水埗區的基層兒童主演，有別於由導演及編劇主導，劇場導演、「藝術本子」創辦人陳渝英（冰冰）在培訓過程引導孩子分享日常生活的感受及體驗，整理成劇本，小演員可自行修改對白，甚至對劇中唯一成年演員提出建議。

原定今年4月舉行的演出因疫情兩度延期，由原本近距離與觀眾互動，到現時要隔着熒幕，冰冰臨時變陣，安排小孩透過視像會議程式Zoom向觀眾提問，加插網上投票環節，冀增加互動元素。

為了更立體展示基層生活實况，冰冰安排小孩用手機拍攝疫情下生活，演出中播放片段，觀眾會見到小孩在停課後在狹窄家居「打機」、呆看電視的畫面。冰冰說有小孩在拍攝時向父母提問，才意會到父母因疫情工作大減，或因照顧孩子而疲倦。

小三生高穎琛的鏡頭下，是窗邊放了親手摺的紙鶴及在家中不斷洗手的畫面。患有過度活躍及輕度自閉的穎琛在劇場自稱「高先生」，已加入戲劇培訓兩年，其中一個夢想是成為導演。民社服務中心項目主任黎妙玲說，「高先生」起初常四處走動，難控制自己，一度被其他小孩排斥，更曾在演出前破壞道具，但後來漸有進步，更懂得在排練期間提醒其他小孩。

首嘗戲劇滋味的小五生梁綺桐起初較害羞，後來放膽分享感受。梁綺桐說在疫情下會在家中打機與溫習，但生活較苦悶，父母下班後不太理會她，只叫她勿打機，自己在演出則可訴說感受，希望邀請父母觀看。已為人母的冰冰冀觀眾聽到小孩的真實想法，學會互相聆聽與溝通，「想觀眾看到他們的天空」。

周日網上演出 收費50元

該劇周日（11日)下午2時半網上演出，觀眾付費50元便可在Zoom觀看直播。樂施會署理助理教育經理吳梓瀅透過戲劇，讓大眾聽見基層兒童的聲音與夢想。

詳情：www.oxfam.org.hk/tc

（疫情第三波）

相關字詞﹕劇場 基層兒童 樂施會 疫情

上 / 下一篇新聞

教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫
同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域
男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任