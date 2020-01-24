378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚

明報記者 張煒明

378對準新人今日（5日）在網上發表聯署公開信，要求特首林鄭月娥及食衛局長陳肇始放寬無飲食供應的婚禮人數上限。公開信表示，疫情漸見緩和，各公共設施、泳池、主題公園重開，學生也回校上課，希望將無飲食供應的婚禮人數上限放寬至150，並承諾主人家會確保在場所有嘉賓正確佩戴口罩、提供消毒用品及謝絕正接受14日檢疫或獲豁免檢疫者參與婚禮。

食衛局：密切留意疫情

適時公布最新措施

食衛局回應表示，政府調整社交距離措施時須平衡保障公共衛生、對經濟的影響及社會接受程度等各項因素。過去數周政府一直以有系統的方式逐步和有序地分階段放寬社交距離措施，逐步容許各項社會及經濟活動恢復。政府會繼續密切留意疫情發展，並適時公布最新的社交距離措施。

聯署發起人潘小姐（Rachel）本月底將在薄扶林伯大尼小教堂舉行婚禮，並採基督教儀式。她說，一般基督教儀式婚禮至少有4人必須在場，包括牧師、主席（角色如主持人）、司琴及律師，加上一對新人、雙方父母已佔10人。參考一般婚攝規模，她聘用兩名攝影師拍照及另外兩名負責攝錄影片。因20人限聚令，她額外聘用兩人在教堂內直播，讓更多親友可透過直播分享喜悅，加上伴郎伴娘兄弟姊妹，已達20人上限。九旬祖父母無法到場，只能在附近安排酒店看直播。

質疑不限喪禮限婚禮荒謬

斥官員「可能佢哋無需要」

潘小姐說，現行法例下，舉行喪禮可獲無人數上限豁免，數月前賭王何鴻燊的喪禮甚至有數百人出席，不理解婚禮限聚但喪禮不限聚背後原因，直斥有關限制「荒謬、唔合理、不明所以」。她說，「正常家庭都唔只得阿爸阿媽」，20人扣除一些必要工作人員，可邀請的賓客人數有限，「已經唔敢叫太多人做兄弟姊妹」，亦未計算一些場地佈置工作人員，「唔通叫新娘自己搬畫架？」而室內「戴罩令」未有豁免新人亦屬荒謬，「唔通蒙住塊面結婚？」她說，有份制定婚禮20人上限的官員「離地」，「可能佢哋無呢個需要（結婚）」。

入境處數字顯示，本年首8月婚姻登記有15581宗。限聚令3月29日實施，實施前每月有2000多宗婚姻登記，實施後每月有1000多宗。公開信表示，因應疫情延遲婚禮產生的經濟問題以千萬計算。有份聯署的Phoebe，2月與韓籍男友在香港簽紙，辦理簽證移居韓國。原擬在移居前本月在港擺酒，但因疫情及限聚無法實行，丈夫在韓的親友亦無法來港赴會，最終忍痛「撻訂」，酒席連同攝影、婚紗等訂金10萬元付諸流水。現已移居韓國的Phoebe直言「肉赤」，又稱疫情令婚禮無法舉行感可惜，「我爸媽得我一個女，而且仲要嫁去咁遠，大家本身都好期待個婚禮」。

許樹昌日前稱暫不宜放寬防疫

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌前日在電台節目表示，最近一周新增5宗源頭不明的新型冠狀病毒確診個案，反映疫情未受控，社區仍有隱形傳播鏈，因此現階段未適合再放寬防疫措施，若太早放寬會增加爆發風險。

（疫情第三波）