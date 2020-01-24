港聞

港聞二

修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票

【明報專訊】政府上周修例，若違反每桌4人限聚令，違規食客每人亦可被票控罰款2000元。修例上周三（9月30日）起生效，政務司長張建宗昨於網誌透露，政府各執法部門加緊巡邏及檢控，過去一周共巡查約2.5萬次，發出逾200張定額罰款告票予違例者。

研陰性內地港人返港免檢疫

政府原定7月推出健康碼，惟其後第三波疫情爆發；張建宗網誌表示，特區政府正積極與內地、澳門商討，讓持有病毒核酸檢測陰性證明者利用「健康碼」機制，互相豁免14日強制檢疫，但要待本港疫情穩定才能落實；並稱政府正積極研究讓持相關證據的內地港人免檢疫回港，「研究已進入最後階段」。

竹篙灣700單位90日建成

另外，發展局長黃偉綸昨日在網誌介紹9月中落成的竹篙灣第二期檢疫營舍稱，第二期營舍提供700個檢疫單位，並引述建築署高級工程策劃經理李百怡表示，工程進度急趕，需日以繼夜與工程人員溝通，結果在90日內完成700個檢疫單位，最快曾在一日內裝嵌56個。黃偉綸又稱，第二期營舍有14個無障礙單位，並與相鄰單位打通，方便親屬、照顧者入住。

黃偉綸又表示，連同早前在鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心等地興建的檢疫營舍，已建造超過2100個檢疫單位；並稱竹篙灣第三、四期檢疫營舍已動工，目標今年年底完工，提供額外2000個檢疫單位，屆時全港檢疫單位數目將超過4000個。

（疫情第三波）

相關字詞﹕檢疫單位 竹篙灣 健康碼 政府 澳門 張建宗 限聚令 疫情

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