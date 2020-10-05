同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫

多赴長發街市青衣城 曾逛海港城

本港至昨累計5113宗確診及一宗疑似個案，另有逾10宗初步確診。27歲泰裔主婦於10月1日病發，居住長宏邨宏勇樓，平日會到青衣長發街市及青衣城。她曾於潛伏期間、9月20及26日，與一名新來港的泰國女子見面，到尖沙嘴海港城一帶逛街。她得悉該友人返回泰國後於9月30日確診，遂到急症室求診，病毒數值（Ct value）為20、即病毒量較高。

酒吧確診泰女 兩友已返國

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，27歲主婦與女友人是同鄉，中心正與警方及泰國領事館聯絡，了解能否確認有關確診資料。

此外，早前於「China Secret」陪酒的26歲泰國籍女子，有兩名友人已返回泰國，中心曾稱會聯絡泰國衛生當局，但至昨日仍未獲任何回覆。

尼女檢疫後確診 兩求醫未驗毒

其餘3宗為輸入個案，當中一名於9月13日由尼泊爾抵港的73歲女患者，兩次檢測均呈陰性，惟她檢疫期間、9月25日胃口不佳，沒通報當局；至完成檢疫後到位於油麻地立德大樓的親戚家中居住。其兩名親戚初步確診，另一人須檢疫。

該73歲女患者的病毒量高，Ct value達17，她曾於9月28日及10月1日分別到醫管局的油麻地普通科門診、油麻地天一醫務所求診，當時沒獲安排驗病毒，至2日到伊利沙伯醫院急症室求醫後才確診。張竹君提醒私家醫生安排病徵不明顯的患者留樣本檢測。

（疫情第三波）