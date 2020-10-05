港聞

港聞二

同鄉回國後確診 泰裔婦求醫證染疫

【明報專訊】本港昨公布新增5宗新冠病毒確診，除與染疫IVE男生同住址的老翁確診外，另有一宗源頭不明個案為居於青衣長宏邨的27歲泰裔主婦，她曾於潛伏期接觸一名其後確診的泰國女子，該女子已離港。

多赴長發街市青衣城 曾逛海港城

本港至昨累計5113宗確診及一宗疑似個案，另有逾10宗初步確診。27歲泰裔主婦於10月1日病發，居住長宏邨宏勇樓，平日會到青衣長發街市及青衣城。她曾於潛伏期間、9月20及26日，與一名新來港的泰國女子見面，到尖沙嘴海港城一帶逛街。她得悉該友人返回泰國後於9月30日確診，遂到急症室求診，病毒數值（Ct value）為20、即病毒量較高。

酒吧確診泰女 兩友已返國

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，27歲主婦與女友人是同鄉，中心正與警方及泰國領事館聯絡，了解能否確認有關確診資料。

此外，早前於「China Secret」陪酒的26歲泰國籍女子，有兩名友人已返回泰國，中心曾稱會聯絡泰國衛生當局，但至昨日仍未獲任何回覆。

尼女檢疫後確診 兩求醫未驗毒

其餘3宗為輸入個案，當中一名於9月13日由尼泊爾抵港的73歲女患者，兩次檢測均呈陰性，惟她檢疫期間、9月25日胃口不佳，沒通報當局；至完成檢疫後到位於油麻地立德大樓的親戚家中居住。其兩名親戚初步確診，另一人須檢疫。

該73歲女患者的病毒量高，Ct value達17，她曾於9月28日及10月1日分別到醫管局的油麻地普通科門診、油麻地天一醫務所求診，當時沒獲安排驗病毒，至2日到伊利沙伯醫院急症室求醫後才確診。張竹君提醒私家醫生安排病徵不明顯的患者留樣本檢測。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
修限聚例加強巡邏 一周發逾200告票
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
沈祖堯：疫苗面世前 應守住關口多做檢測
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
黃大仙祠重開 百善信排隊祈福
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
378對準新人聯署 促放寬婚禮20人限聚
基層兒童劇場 小演員演活疫下生活
基層兒童劇場 小演員演活疫下生活
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
警移走疑似火箭碎片 暫放水警基地
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
陳同佳律師今晤台方 管浩鳴：趨明朗 台稱兩地去年已建聯絡窗口 保安局：不符事實
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
自願投案兼遺屬求情 台學者料不判死
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
美國務院批十一濫捕 港府：雙重標準
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
警斥言論煽動仇恨 郭家麒：應先自我檢討
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
楊岳橋質疑警不懂國安法 容海恩：被捕者可庭上解釋
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
何君堯投訴《鏗鏘集》針對 梁家榮：追查真相難免冒犯
男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域
男子大浪灣潛水溺斃 5日3宗 專家：新手應避湧浪海域
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
室內水耕場自動收割自動監察 冀成為「農業4.0」案例
未受疫情影響 營收每月增兩成
未受疫情影響 營收每月增兩成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】舊戰友隔空交鋒 陳祖為反駁湯家驊難民思路
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】沈祖堯：放棄年輕人等同放棄未來
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】張超雄鬧羅致光 講遠火唔救近火
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】福利事務委會 田二少拒坐鄺神主席位
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】CY話有官員當習總說話耳邊風
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任
【Emily】終能來港 澳洲駐港總領事上任