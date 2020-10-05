爆疫酒吧32密切接觸者 2/3未送檢 一客已離港 許樹昌：第三波未「斷纜」

染疫IVE生同住老翁確診

另外，昨日新增個案中有一名無病徵的82歲翁患者，因同住家人確診，10月2日被送往檢疫中心後驗出陽性。衛生署沒透露老翁是哪個確診者家人，但其住址與日前確診的IVE男生相同。

消息稱，該酒吧平日以自由身形式聘請泰籍女子任「拳手」、即陪酒，警方正調查該泰籍女子是否到涉事酒吧工作或有否到其他酒吧工作，已聯絡酒吧負責人協助調查。據悉，22歲IVE男學生與26歲泰國女子均於上月23日到訪該酒吧，經警方追蹤發現酒吧6名職員及另外26名顧客曾接觸兩名確診者，正陸續檢測及送檢疫，其中一名顧客已離港。

酒吧兩確診者曾同場

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「China Secret」的顧客未必用真名訂枱，而確診的泰國女子認出名單有其使用的名字，惟當局未能百分百肯定該名女子曾經到訪酒吧。至於根據IVE男學生提供的資料，當晚隔離枱有泰國人，故初步相信二人當晚同場。

張竹君續稱，酒吧當晚有7枱顧客，目前已邀請警方協助追查，並會把他們送往檢疫中心。她昨稱不掌握合共有多少名顧客，至昨午暫有4名職員、7名顧客入住檢疫中心。警方發言人表示，正應衛生防護中心要求，就兩名懷疑曾到尖沙嘴一酒吧及確診的患者做接觸者追蹤的調查工作。

當晚28客分坐7枱 涉違例

翻查資料，於9月18至24日生效的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），酒吧入座率不得超過50%，亦不可超過兩人同枱。換言之，若23日當晚有28名顧客同場，理應最少分坐14枱，惟衛生署初步稱當晚只有7枱。被問到「China Secret」當晚有否違反第599F章規例，警方截稿前未有回應。

泰女曾入住3賓館酒店

此外，該泰國女子曾報稱於潛伏期及傳染期間入住3間賓館或酒店，張竹君表示，進一步調查發現，該女子早於9月23日離開利園賓館，當局正調查她23至27日的行蹤。當局已向IVE男學生的學校派發2300個樣本瓶，正陸續收回。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港第三波疫情仍未「斷纜」，因近期最長只維持5天沒本地個案，其餘時間均有零星個案，顯示一直未能截斷社區的隱形傳播鏈。他認為要密切觀察未來兩周疫情走勢，暫時不適宜放寬防疫措施。他又稱，酒吧屬相對高危的場所，籲市民自律遵守防疫規定。

港大公共衛生學院教授高本恩則認為，本港近日接近本地「零確診」，相信第三波疫情已結束，預料確診數目會在未來數周逐步上升，或出現第四波疫情。

明報記者

（疫情第三波）