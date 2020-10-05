中史歷史須避主觀插圖 教師：政治漫畫助辨析史料

課程發展處曾鼓勵 教師質疑改取態

最新的初中中史「印刷課本編纂指引」指出，宜利用插圖方便學生具體理解歷史，但新增書商注意事項：「採用漫畫及畫作應特別小心，不少這類資料有強烈主觀的立場，表達對某史事的觀點不時充滿偏見」、「避免圖像，特別是漫畫與課文敘述範圍重複，不必要增加篇幅」。

陳仁啟認為，漫畫分幾種，包括諷刺、政治宣傳等，其教學功能在於讓學生辨析漫畫的可信性。他舉例稱，文革時期有不少政治宣傳漫畫描述「偉大的毛主席、偉大的舵手」，稱人民當時生活幸福美滿。作為教師會問學生，漫畫是否反映史實、漫畫由誰製作、人民是否有同樣想法等。他又表示，多年前課程發展處曾舉辦工作坊、講座等引入及推動中史及歷史科多運用漫畫，故公開試開始出現漫畫題，教科書亦迎合需要加入漫畫。他當年亦認為「有意思」，漫畫有歷史背景之餘，學生亦可從有角度的漫畫理解歷史。現時新指引一改取態，質疑當局「今日的我打倒昨日的我」。

教育局稱，中國歷史科的目標之一是讓學生從歷史維度，學習以公正持平的態度，從不同角度審視過去發生的事件，出版社的課本應協助學生掌握中國歷史科的治學方法，故課本理應適當地運用歷史資料，包括文字及圖像，建立客觀持平、合乎邏輯和前後一致的論點。