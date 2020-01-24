教科書新指引 人文4科「避太多評論題」 中史課目標列明培養評價史事能力 資深教師質疑違原意

明報記者 蕭愷情 魏綺婷

教局：免超越學生前備知識 偏離課程目標

出版商一般要參考教育局的「印刷課本編纂指引」製作教科書，當局在22個學科或領域，部分於初中、高中不同階段各設指引，闡明該科課程宗旨和目標、編纂課本原則等。教育局近日於網頁上載更新指引，本報比對去年8月版本，發現4個初中科目，中史、歷史、地理及生活與社會科共同新增內容，稱初中教育着重幫助學生建構穩固的知識基礎，課本中的學習活動、課業、評估項目等應着重幫助學生「獲取知識和建構理解」，並避免包含太多涉及評論的問題，同時亦應避免在沒有提供足夠的資料和指引的情况下，設置涉及較廣範圍的問題，「以免超越初中學生所掌握的前備知識，以至偏離課程目標」。

翻查市面現有教科書，相關科目均設有評論形式練習（見圖），如生活與社會科，有教科書練習要求學生分析及評論本港遊行權利。

教師：初中不接觸評論題 高中難掌握

新課本編纂指引的說法，亦與教育局課程指引所列的學習目標有出入（見圖），包括《中國歷史科課程指引（中一至中三）》（2019）列明，該科目標之一是讓學生求真持平分析及評價史事，培養客觀分析與評價史事能力。資深中史教師陳仁啟表示，中史科題目可按學生能力由淺入深分成不同層次，包括覆述、比較、評論、評鑑等，低年級及高年級學生均需學習以上技能，初中要有基礎訓練，「初中對他（學生）要求低點，去到高中，長大了，又會高層次一點，要求多一點」，質疑初中學生如不甚接觸評論問題，難以突然要求其升讀高中時順利掌握有關技巧，質疑做法違反教育理念，並不專業。

初中中史「不應詳述」近20年史事

初中中史科的新指引亦新增描述，稱「近二十年的史事不少仍在發展中，未有結論，因此不應太詳細敘述」。陳仁啟認為對此「無所適從」，稱課程談及中國改革開放前後的剪影，「中國舉辦世博、奧運、加入世貿都是改革開放後的好例子，是否又不可以談呢？」陳認為紅線既定，日後或要另覓例子。

教局：仍在發展議題缺客觀教學資料

教育局回覆表示，學生學習不同的課題，必須先建立穩固的知識基礎，故此課本中的學習活動和課業應「避免包含太多涉及評論的問題」，此部分與課程指引建議的教學活動，包括探究、反思及評論活動「並無衝突或矛盾」。 當局續稱，對於新近仍在發展中的議題，因未有結論，亦未必有足夠持平、客觀、可靠的資料以及學者研究及著述可作教學之用，故學生難以在有限課時內全面客觀了解事件，並從歷史維度作客觀持平的評論，因此教科書不應有過多敘述。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676