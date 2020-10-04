加多近街公園重研挖泥除污 區議員：用途不改毋須做

城規會否決改建住宅 除污擱置

政府早於2015年向立法會申請11.1億元撥款，為堅尼地城前焚化爐、前屠房及毗鄰用地做土地除污工程，範圍包括面積約9.8萬平方呎的加園。政府曾指出，為了令有關土地可發展作其他用途，加上加園地底土壤受前焚化爐污染物、包括重金屬及碳氫化合物污染，需要除污，有關工程於2015年根據《環評條例》獲批。隨着城規會2017年否決加園改劃作住宅用途，有關除污工程亦擱置。

中西區（堅摩）區議員黃健菁稱，土拓署早前曾向區議會稱正重新研究加園一帶用地除污方案，批評政府事前無諮詢區議會及居民。她說，若政府維持將加園作為休憩用地，根本毋須除污，並引述環保署指公園表面泥土不會對人體造成健康威脅，質疑政府堅持展開除污工程另有目的，最有可能是與明日大嶼的道路網絡有關。

區議員憂污染物四散 質疑另有目的

黃健菁說，若按政府早年提出的除污方案，整項除污工程長達7年，加園需長時間關閉，居民將失去區內主要休憩空間，且污染物亦可能因工程隨風飄揚及擴散，對居民構成健康風險，要求政府收窄除污範圍，包括剔走加園。

土拓署回覆稱，城規會2017年修訂《堅尼地城及摩星嶺分區計劃大綱草圖》部分土地用途後，需重新檢視前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地除污工程方案，並於今年5月展開檢視除污工程方案的顧問合約，包括需處理泥土數量、制訂除污工程次序及施工方案、研究除污工程對環境及居民影響等；由於顧問正研究合適方案，暫未能提供工程時間表及費用。

明報記者