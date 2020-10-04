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九龍塘樹王健康轉差 環團疑汽車廢氣所累

【明報專訊】23年前，香港首次舉辦市區樹王選舉，專家及環團於最後階段在多區選出一棵「候選樹王」，然後再挑選一棵「樹王之王」，結果由九龍公園小型足球場的細葉榕脫穎而出；餘下8棵分別是位於港島東區、南區、中西區、灣仔、深水埗、九龍城、觀塘和黃大仙的古樹，但同樹不同命，位於深水埗的象耳豆已被移除，另一棵位於九龍塘的細葉榕則健康轉差，長春社總監蘇國賢表示，不排除與該樹長期受周圍停泊車輛排放的熱力與廢氣影響有關。

明報記者 馬耀森

被評為市區樹王的九龍公園細葉榕三分之一樹幹於2007年8月塌下，為本港樹木保育敲響警鐘。蘇國賢分別於2007、2012及今年考察上述9棵樹王，最新情况顯示九龍公園樹王罕有被救回，但另一棵位於九龍塘多實街公園的細葉榕健康在10多年間持續轉差，情况值得關注。他說，該棵細葉榕估計樹齡約40年，1997年樹王選舉資料顯示該樹高14米、樹幹直徑0.6米、樹冠闊18米，當年專家的評語為「十分顯眼的景觀樹、樹冠覆蓋甚廣、形態出眾」。

氣根無一能落地 料因曾修剪

蘇國賢稱，該樹其後在10年間迅速生長，樹幹直徑增至1.8米，但氣根無一能夠落地，估計曾被修剪，當時已提出長遠會影響其健康和結構；2012年監察結果顯示氣根生長無改善，在夏季更有不正常落葉，至今年該樹健康更差，只有兩條引導氣根落地的竹筒，該樹向北的枯枝由以往5%至10%，增加至今年約20%，葉片明顯較正常細小，但目測沒染病迹象；樹冠枝條長而水平伸展，但欠缺足夠氣根支撐。

周圍常泊私家車校巴不關引擎

他又說，多實街公園呈三角形，園內樹木生長環境不算差，樹根能在地面伸展，惟周圍經常停泊開着引擎的校巴及私家車，不排除車輛熱力及廢氣長期影響樹木健康，建議政府除定期護理該樹，亦應深入分析其健康及結構，及早制訂改善方案。

康文署：最近全面檢查未見異常

康文署回覆本報查詢稱，署方為該棵古樹名木編號 LCSD KC/1的細葉榕，每6個月全面檢查一次，並提供護理，包括移除枯枝及在有需要時施放除害劑等。根據最近一次全面檢查，該樹健康狀况沒有異常，未發現轉差。

（城市保育）

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