劏房租管首場諮詢 梁永祥：研標準租約予跟隨

因應疫情，首場公眾諮詢改為網上舉行，10名小組成員出席，接聽24通電話，當中有兩人為業主，亦有十多人為劏房戶，其餘則為關注劏房人士或團體。居於劏房6年的租戶黃女士稱，業主每年加租500元，今年面對疫情，不但無減租，更一度被要求遷離，苦苦哀求下，終能以加租1000元，以月租5500元續租160呎單位。她又指，劏房水電費比一般收費水平高。

劏房業主陳小姐則提到「租霸」問題，稱現時其套房租客以環境欠佳為由拒交租，聘人處理後，仍被指單位有異味而不願交租，入稟土地審裁處後要待近半年才能完成訴訟，「咁多損失點保障業主呢？」梁永祥會上表示，小組會處理濫收水電費問題，最佳方法可能是強制安裝水電分表，但認為要雙管齊下，邊鼓勵業主安裝水電分表，邊釐訂合理水電收費。

梁稱過渡至上樓 需劏房作跳板

他續稱，租約、無足夠搬遷通知期、按金收取問題，可能都能以「標準租約」處理，會嘗試制定可行、「過得自己過得人」，亦是合理的租約準則予公眾跟隨，而小組亦會研究若業主或租戶不跟從，可採取什麼行動。

梁最後表示，相信公屋輪候隊伍無可能「清零」，仍要靠劏房作「跳板式解決」方案，小組並非確定劏房合法性，而是希望找出解決方案，「方方面面」照顧業主及租戶。