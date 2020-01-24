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疑似中國火箭碎片 「登陸」白腊灣 印CMS標誌 專家料長征火箭

【明報專訊】西貢熱門露營聖地白腊灣近日有疑似火箭碎片「登陸」海灘。本報昨晚到現場見該沙灘上有一塊印有「中國載人航天工程」英文縮寫「CMS」及標誌的白色碎片，有軍事評論員看過相關照片認為是中國長征火箭的碎片，估計是升空後脫落的部件漂浮上岸。有立法會議員促請民航處盡快清理殘骸。

一塊約2米乘2米的白色金屬碎片近日出現在白腊灣海灘，碎片上印有藍色「中國載人航天工程」英文縮寫「CMS」及標誌，金屬表面佈滿燒焦過的破洞，另亦印有紅色「航向」及「8Y325A-5B S02-01」字眼。白色碎片底下有蜂巢形狀夾層，部分地方佈滿青苔。

白腊村村長劉伯安稱，周一發現該金屬片，上面佈滿蠔殼，估計在海上漂浮至少半年至8個月，他形容該金屬「物料好靚」，在大海漂浮也沒有生鏽，相信是飛機或火箭碎片。他指住在白腊71年也從未見過，前來露營的市民亦議論紛紛，上前察看。他稱有漁護署官員昨致電他了解事件，但未提及何時前來清理。

軍事評論員Raymond Sun看過有關照片後，指有關碎片的外形加上抗熱蜂巢形狀夾層，很可能是中國長征火箭。他指火箭發射時，燃料筒等部分分階段分離脫落，大部分或已在空中燃燒掉，但部分仍有機會墮進海中，漂浮至港。他指單以碎片難以判斷是什麼型號的火箭，或是什麼時候發射，但認為該部分只屬火箭外殼，不涉敏感軍事或航天機密。

或涉航天技術有毒物質 議員促清理

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，火箭碎片在航天迷當中「有價有市」，但有關碎片或涉航天技術，為免被人拾起，昨午已致電民航處要求到場清理。他續稱，如有關碎片曾穿過大氣層，燃燒時或會產生有毒物質，呼籲市民勿隨便觸碰。本報昨向民航處及漁護署查詢會否前往清理，截稿前未有回覆。

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