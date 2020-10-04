黑暗中追逐音樂夢 失明女感恩父母同行

中大音樂系首名視障畢業生

3個月大就因患眼癌而失明的凱恩，靠父母引導她認識世界，並為喜歡音樂的她尋找老師。視障者看不見樂譜，但在港找點字樂譜不容易，成為部分音樂老師拒絕教凱恩的原因。當年凱恩及其父母都沒有放棄，至今她考獲鋼琴演奏級、英國皇家音樂學院聲樂文憑等。她希望成立全港首間無障礙音樂學校，製作盲人點字樂譜和教材，助殘疾者學音樂。

睹腦癌童慘况 深明家屬傷痛

港大學者成立兒童腦創傷復康計劃

另一傑青、港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀助理教授曹蘊怡亦希望以自身經歷幫助同路人。曹是「七星女」，早產的她自幼體弱，7歲時更親睹同是早產嬰的弟弟去世，令她從小立志做醫生救助小孩。當上兒科醫生的曹蘊怡曾診治一名患腦癌的7歲病童，其單親媽媽不忍孩子因電療而智力倒退，最終沒讓他接受電療，病童未幾離開人世。

現身為人母的曹蘊怡深感孩子不能正常生活的傷痛，隨後創立全港首個兒童腦創傷復康計劃，以醫療及密習訓練協助病童。她稱曾有患嚴重先天心臟病的女孩，因手術併發症致無法行動及視障，經治療後可重新走路，亦改善了視障問題。