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「覆盤」人生成傑青 象棋大師勉逆境堅持

【明報專訊】身材高大的周世傑穿起筆挺西裝，與他「象棋特級大師」的身分匹配，然而，中三輟學的他曾加入黑社會、吸毒，「救」他的是兒時學習的象棋。23歲時他為自己「覆盤」，即象棋中從頭檢視棋局，檢討失敗原因後，他決心改過自新，39歲的他昨日獲選十大傑出青年。周世傑以象棋博弈比喻生活，他說在棋局處於下風時必須「頂住」，勉勵港人以堅持態度面對目前疫情下的逆境，總有扭轉局面的機會。

國際青年商會香港總會昨日公布十大傑出青年選舉結果，今年共有7人獲獎，其中5人來自演藝、康體、文化及藝術界。

輟學吸毒入黑幫 憶兒時習象棋自救

小時候遭家暴的周世傑曾入住兒童安置所和荷蘭宿舍，其間他遇上象棋，睡在碌架牀下格的他更在上架牀板畫上棋盤，好讓自己躺在牀上可構想各種棋局。中三輟學後他換過幾份工作，曾加入黑社會，終日沉醉在的士高、毒品中；後來收入不足應付他糜爛的生活，加上受吸毒影響，清醒時亦出現幻覺，當時只有23歲的他心感不妙，反問自己：「我的人生就這樣過？」他想起學象棋時的「覆盤」，於是重新檢視過去，決定重新改過，報讀公開大學遙距課程進修，同時兼職教象棋及任外遊領隊，帶同書本出團溫習。自2005年起，他多次代表香港參與國際象棋比賽，曾獲世界智力運動會男子團體銅牌等獎項。

現職中國香港棋院象棋發展總監的周世傑主力教象棋，疫情下收入大減，但相比過往經歷，他稱已屬小事。他以象棋博弈比喻生活，說在棋局處於下風時必須堅持「頂住」，否則只會愈來愈差，勉勵港人以相同態度面對眼前逆境，「堅持住便有一半、七成機會扭轉局面」。

很多人認為摺紙是小孩玩意，但今屆傑青之一、27歲的陳柏熹並不認同。12歲透過網絡接觸日本摺紙藝術，他認為摺紙可應用在實際生活，大學時亦選讀產品設計。他曾以紙張摺出手袋、枱燈等，再以3D打印技術製出可摺的真皮手袋、橡膠枱燈等，但成本太高，仍未能發售。

摺紙高手盼應用技術助人

陳柏熹說最想做到的是運用摺紙在醫療等非牟利用途，「可否以摺紙技術製成水井，協助非洲等貧困國家的人？」他說以往未必有人相信這些想法，希望日後可以藉傑青之名，令他人對摺紙技術更有信心。

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