限聚、口罩令生效以來 4部門零告票零檢控

葵青區議員：靠保安勸喻 法例形同虛設

葵青區議員梁錦威向本報表示，葵涌邨內一些休憩處常有10至20人聚賭，部分人無戴口罩，擔心爆發疫情。他9月25日去信申訴專員公署，投訴葵涌邨房屋事務經理作為條例獲授權人士，但疏忽職守，從來沒有執行條例要求的責任發出罰款通知書。梁解釋，只有房署主任、經理級人士有權出告票，但房署很多時透過保安員巡視，保安員不是獲授權的執法人員，只能勸喻或報警處理。他批評，房署無嚴格執行上述規例，有事就選擇報警，逃避責任。

沙田區議員：公園聚集活動多不戴口罩

沙田區議員衞慶祥稱，他選區範圍內的沙田公園，康文署管轄範圍包括沙田公園附近公共空間。他稱假日常有大批外傭在沙田公園聚集，並不依從限聚令，「食嘢會除口罩、傾偈，大部分不戴」；有本地人亦經常在沙田公園跳舞、習武等，很多都不戴口罩。

本報記者昨日所見，城門河旁邊單車徑附近長櫈，至少3群中年男子圍觀下棋，每群4至7人，部分人拉低口罩，甚至不戴口罩。

衞稱，康文署公園內保安只管理秩序，不能發告票，而康文署本身人員不多，無制服難辨認，康文署很多時要找警方協助執法。

屯門區議員張可森稱，以往經常有人唱歌跳舞的屯門公園，近月少了很多人聚集，他本人不傾向使用限聚令，「雖然是好方便，但有機會被濫用」，他認為可用《遊樂場地規例》。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，市民要留意疫情反彈，應減少聚集，而有法例「無可能唔去執法」，否則法例形同虛設。他認為，外傭聚集風險較大，因牽涉到不同家庭，而公園內太多人的活動，有「（人群）混雜的風險」，容易擴散病毒，較難追蹤。

康文署稱違規者勸喻後多聽從 未有檢控

康文署及漁護署回覆查詢均表示，該署人員作出勸喻，相關人士一般都會聽從，表現合作，故未有檢控個案。民政事務總署稱，牌照事務處人員就其負責的處所巡查共約1600次，其間發現處所大致有遵照相關規定，發出了一次口頭勸喻，暫未有檢控個案。房屋署未有回覆。

明報記者

（疫情第三波）