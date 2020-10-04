知專生染疫 曾到確診泰女工作酒吧 就讀學校停課兩周 逾2000師生須驗病毒

病發日上課半天 有戴口罩

本港新型冠狀病毒個案至昨升至5108宗，昨新增4宗個案，有3宗是輸入個案，1宗是源頭不明的本地個案，患者是一名22歲香港專業教育學院（李惠利）的男學生，他於9月22日及29日曾回校上課，其中病發的29日上課半天，當時有戴口罩，同日開始咳嗽，30日到急症室求醫。衞生防護中心會安排兩名與他密切接觸的同學檢疫，另20多名同班同學及老師，以及該校2000多名師生須驗病毒，學校會停課14日。

男生平時主要在沙田翠嶺山莊2座的家中，但9月23日曾與朋友一起到尖沙嘴利就商業大廈3樓酒吧「China Secret」，酒吧內有卡拉OK，酒吧職員和同日曾光顧的客人須驗病毒。據了解，有關方面調查所得，早前確診的26歲泰國女子（第5098宗）曾在IVE學生光顧的酒吧擔任陪酒工作。

被問該名泰國女子是否曾在利就商業大廈的酒吧工作，衛生防護中心傳染病處主任張竹君則稱不知道有關情况。她又說，顧客在酒吧內不戴口罩，若有隱形患者，愈多社交活動，病毒傳播的風險愈高；現時社區仍有隱形傳播，若太早通關或放寬措施，都會增加傳播風險。

到訪酒吧沒門牌 貼有完成檢測標籤

尖沙嘴利就商業大廈3樓的酒吧大門關閉，門外沒門牌，但貼有Prenetics的完成檢測標籤。據Prenetics網站，該酒吧在8月25日檢測，參與員工有5人。翻查酒牌局資料庫，「領有酒牌的處所」並沒有「China Secret」，但同一地址則有名為「CLUB BRO」的處所持有酒牌。

翻查過去一周（9月27日至10月3日）的資料，本港共有49宗確診，當中10宗是本地及相關個案，有6宗源頭不明。近日確診中，有多人居於或曾到訪尖沙嘴，除了多宗輸入個案曾入住尖沙嘴一帶的酒店，日前確診的26歲泰國女子，曾入住尖沙嘴福僑大廈利園賓館及到訪海港城，她是源頭不明的本地個案（見地圖）。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台節目說，近日有數宗源頭不明的本地個案，顯示社區有隱形傳播，這些個案是反映一兩周前情况，近日政府再放寬了多項社交距離措施，應再觀察一段時間，暫時不宜進一步放寬措施，否則或出現大爆發。

許樹昌：暫不宜再放寬 免大爆發

呼吸系統專科醫生梁子超表示，市民假日常到尖沙嘴、中環等地的娛樂場所聚集，故這些場所較高危，他指3月的酒吧群組在爆發初期介入得較慢，而昨日確診的男學生發病翌日即刻求醫，傳播風險相對較低。

梁又說，近日市民已趁假期「鬆一鬆」，未來一段時間應「收心」，減少社交，否則疫情或出現反彈，若本港個案一直未能「清零」，經濟更難以全面復蘇。

（疫情第三波）