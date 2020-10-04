港聞

港聞二

民間團體：有領事推遲會面逾月

【明報專訊】有不願透露姓名的民間團體中人表示，《港區國安法》立法後，有領事曾推遲原先會面逾月，雖未明言原因，但亦會惹猜想，「（對方）是否覺得要審慎點」。該人稱，國安法推出初期，各界都有很多問號，舉例與領事會面是否屬於勾結，「《文匯》、《大公》都『做』梁家傑（梁家傑見美領事後被報章稱違國安法）啦」，但至今則認為，無理由將正常會面視為不正常，故亦逐步回復會面。

梁家傑：倘港緊張金融中心地位

　　　無可能阻使節接觸政黨

《南華早報》早前引述文件報道稱，若美國駐港領事要會見本地官員，須經外交部駐港特派員公署批准；梁家傑8月曾與美國駐港澳總領事史墨客會面，其後遭建制媒體稱違港區國安法，他向本報稱並未帶來困擾，「《文匯》、《大公》的招呼是日常，不覺有什麼特別」，並稱既然外交部有上述規定，若日後美國駐港領事要約見他，他會詢問對方是否曾知會外交部駐港公署、以及公署態度，「這是唯一的改變」；但不會主動報備。

梁家傑表示，若香港仍緊張國際金融中心地位，「無可能不容許外交使節在香港接觸公民社會、政黨的人」。他稱最近未獲領事邀約會面，疫情下外訪亦甚困難，但全球自由民主陣營的國民已「自動波」形成中國是世界威脅的共識，外訪作用亦不太大。

民主黨前年成立國際事務委員會，不時會見各國領事，上周亦曾會見德國駐港總領事林文禮。委員會主席劉慧卿稱，各方都認為國安法「勾結外國勢力」條文不清晰、憂慮以言入罪，但自言無法擔心太多，「若害怕就不會去（見領事）」。她認為條文是為震懾港人，「我拒絕被震懾」，並稱若見領事，會反映冀對方在移民、讀書、獎學金等層面多支持港人。

（國安法3個月）

相關字詞﹕劉慧卿 梁家傑 德國 國安法 港區國安法 美國

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