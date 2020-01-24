華點名制裁 美NGO：續關注港民主

「國安法令和平公民運動蒙陰影」

中國外交部去年12月宣布制裁5間美國非政府機構，包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家，以反制美國通過《香港人權與民主法案》。翻查資料，美國國際共和研究所、人權觀察等曾為香港的民主及自由發聲；美國國家民主基金會甚至資助美國國際事務民主協會及其他非政府機構，推動及關注香港民主及人權，以2019年為例，共資助64萬美元（約500萬港元）予3個非政府組織。

人權觀察接受本報查詢稱，絕對會繼續關注國安法在港生效後情况，並認為國安法把受《公民權利和政治權利國際公約》和香港法例保護的行為定為犯罪，並令和平的公民運動蒙上陰影，更特別提到12名港人被扣押內地，形容案件令人震驚。美國國際共和研究所發言人向本報稱，對國安法破壞香港政制獨立和遏制批評中共的聲音感到不安，他們將繼續為因國安法噤聲的人發聲，全力支持港人抗爭和爭取自由。

憂遭指控特工 德智庫撤港辦事處

另一方面，德國智庫「弗里德里希瑙曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）上月（9月）宣布因港區國安法，基金會無法保障員工安全，決定關閉在港辦事處，遣散4名員工，更提到早前已有一名員工因個人安全問題離職。基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）對辦公室終止營運感遺憾，認為香港現時瀰漫恐懼和威脅氛圍，今日在港捍衛自由和民主的人正處險境；他甚至擔心，基金會員工有可能在無公平審訊及法治下被指控為「外國特工」，或面對監禁。

（國安法3個月）