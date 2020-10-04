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羅冠聰：海外港人更多空間游說 責任更大

【明報專訊】《港區國安法》生效後，多名民主派人士先後流亡海外，當中不少人在外地繼續推動「國際線」，立法會前議員羅冠聰6月底離港赴英，他接受本報訪問稱，國安法下在香港推動國際線空間不大，故身在海外的人有更多空間做游說工作，並稱目前「基本上不會與香港的朋友聯絡」，以免導致在港友人遭羅織罪名。

國安法下，勾結外國或境外勢力危害國家、提出制裁中國及香港是嚴重罪行，最高可判終身監禁。

與港朋友斷聯絡免陷罪

羅冠聰赴英後，曾先後與美國國務卿蓬佩奧、前港督彭定康等外國政界人士會面，亦曾眾籌私人檢控英籍香港警察。他稱國安法為香港帶來白色恐怖，各方至今不清楚執法界線，「甚至可以不存在界線，隨政治形勢而波動」。早前有傳羅冠聰等人遭通緝，他自言過往提倡的訴求包括制裁官員警察、取消引渡條例等，「不涉主權、國家安全問題，這麼不敏感的訴求都被視為顛覆國家政權、與外國勢力勾結，國安法下推動國際戰線空間不大」。

羅冠聰稱，此情况下身在外國的港人有更多空間、自由度做游說工作，「相比在香港的人，的確較多責任在我們身上……現時在香港講句『光復香港』都會被捕時，國際倡議工作風險可想而知」。他基本不會與在港友人聯絡，以免友人遭羅織罪名，「要說清楚，我所做的事都是以自己的身分去做，無組織聯繫、無任何人幫忙」。

國安法下外國態度「強硬很多」

國安法生效後，羅冠聰觀察到外國態度「強硬了很多」，因國安法反映中共對香港的箝制達至新高度，故各國亦必須表達關注。他以英國為例，語調、立場強硬了很多，包括斥國安法破壞《中英聯合聲明》，反映各國態度轉變。

（國安法3個月）

相關字詞﹕國際線 羅冠聰 中英聯合聲明 國家安全 蓬佩奧 國安法 港區國安法 立法會

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