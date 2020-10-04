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譚耀宗：人大將「檢查執法」 兩年後或修法

【明報專訊】全國人大常委譚耀宗形容，《港區國安法》希望達至防範、制止和懲治與香港特區有關的危害國家安全行為，可說是對付破壞國家安全分子的「法律武器」。立法後，香港是否更安全、中央放心了？他認為暴力事件大減、更有力處理港獨問題，「外國勢力表面上收斂了」。他說國安法立法後有「執法檢查」，人大常委會副委員長會帶員視察，若有問題或再修訂法律，一般是在立法兩年後。

譚耀宗接受本報專訪，回應港區國安法成為中美角力的議題。他認為中央有「底線思維」，任何國家「想利用香港顛覆內地，no way！」他強調對什麼制裁、五眼聯盟提出政策回應國安法，國家都估計在內，但若國家受到外國攻擊，「今時今日不會不作聲、就範」。

稱部門小心蒐證 執法已很公開

譚耀宗認為國安法訂立後，社會穩定了，正因有法例做依據，並有執行機制：警務處有專門人手、重大的案件有中央駐港國安公署等。至於執法部門有否做足人權的保障，他說因這是新的法律，執法部門都很小心充分蒐證、依法進行，警察執法已很公開。

立法後，他說中央會繼續「睇住」的除了是否有人犯法，亦會繼續監督在國安法下7至10條有關特區的職責：要盡早完成《基本法》23條立法；在教育上加強國家安全和守法意識，例如宣傳「公民抗命、違法達義」是「播獨」；監督媒體方面，他認為記者不可阻警察執法、監管網上虛假消息都是一部分。

被問到香港是否仍有言論及新聞自由，他強調國安法有保障，新聞工作者仍可自由採訪，「訪問還訪問，不要宣揚港獨思想」。

「喪失參選期限」 法院有解釋空間

譚表示，由人大常委會訂立的法律會有「執法檢查」，港區國安法也應有相應做法，人大副委員長會檢查、研究和督促執法，若有問題或會修訂法律。至於相關修訂是否包括一些國安法未有明言的事項，如第35條經法院判決犯危害國家安全罪行、喪失參選資格的期限？他表示，律政司長曾說是永遠喪失資格，但此事有本地法院解釋的空間。

被問到國安法有否扭轉本港政治生態，他稱立法出發點是維護國家安全，政治問題有其他方式解決，關鍵是大家要確立一國兩制意識、中央對香港有全面管治權，「人大常委會都想透過政改解決政治問題，但有些人不接受」。

（國安法3個月）

相關字詞﹕法律武器 中美角力 執法檢查 譚耀宗 港區國安法

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