一稱「一國兩制」被否定 一稱沒變 戴雅門：京自毁聲譽 田飛龍：西方需時理解

【系列四‧完】

明報記者 邱榕瀅 何宛兒 羅霈潁

港區國安法實施後,多國先後推出政策回應,包括停止與香港的引渡協議(見表);港府則多番強調各國都有維護國家安全的法律,稱不會影響港人正當行使言論自由。中方亦提出「反制」措施,包括暫停與多國的引渡及司法互助協議等。

戴雅門被問到多名民主派人士在國安法生效後被捕、流亡海外,他表示「當然會有寒蟬效應」,但稱這會令愈來愈多國家、政府、商業機構了解自己正面對的是何者,形容北京厚顏否定一國兩制下的承諾,其國際聲譽臭名昭著。

戴雅門籲「創意示威」 不止街頭抗爭

國安法下有「勾結外國勢力」條文,最高可終身監禁。過往不少民主派人士均會赴海外游說,被問到日後國際對香港的關注會否減少,戴雅門強調,港人及民主派政治、運動領袖「是自己未來的作者」(are the authors of their own future),無任何西方人撰寫劇本、引導他們做任何事。他指出,世界的民主主義者均對香港有強烈及深刻認同,未來亦不會消散,北京最終需為在香港的遏制負責。他寄語港人可尋找有創意的方法示威以引起關注,形容街頭示威並非反抗的唯一方式,又稱媒體十分關鍵。

戴雅門形容,港人日後追求民主,將是「不對稱的對抗(asymmetric struggle)」,他以「大衛與歌利亞」為例,呼籲勿以暴力對抗歌利亞,因那是其長處,籲考慮非傳統的抗爭方式,「歌利亞隱藏的脆弱之處是什麼?或是中國共產黨的認受性」。

稱鼓吹獨立是最差選項

戴雅門過往曾稱香港鼓吹分離主義是「政治自殺」,他向本報表示,港人可做的事中,最差的是鼓吹從中國獨立的訴求,因這只會令內地人疏遠香港,令他們不願嘗試理解、同情香港的抗爭,反稱可高呼「我們熱愛中國,愛得希望13億中國人都能有自由:我們曾經擁有,但現時正在失去」,以及在網上撰文談民主、製作新的文化內容,包括電影、文學、迷因(memes)、笑話,帶出民主價值。

有人憂慮國安法損害學術自由,被問會否憂慮邀請港人就「敏感」議題作學術分享等,戴雅門自言毫不憂慮(not the least bit deterred)。他稱熱愛、掛念香港,但不會因為憂慮不獲批簽證來港,便停止推動有關議題或組織相關活動、譴責北京「不要臉的行動」,「有朝一日,事情會改變(some day things will change)」。

田:知邊界後 外國NGO將變冷靜

港區國安法劍指勾結外國勢力行為,也惹起各國關注,對於訂立後能否減少外部勢力介入香港,北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍認為問題較複雜,因港區國安法剛訂立後美國和西方國家對香港的制裁一直增加,例如美國制裁香港官員,部分西方國家取消香港的貿易優惠、司法互助協議等。不過,他認為從中長期來看,對本地和外部分裂勢力有打擊作用,美國的盟友不敢制裁香港,長期而言對香港有保護作用,只是西方國家要時間適應,理解到「一國兩制」並沒有變化。

田飛龍稱,新法下美國將來煽動其他國家亦相對不易。他又認為,外國在港的非政府組織亦會由早期對國安法的驚慌,隨着法律的執法和司法過程界定他們行為的邊界,並不是針對合法的組織,將慢慢冷靜下來。他強調,國安法對各國以至香港執法本身,也是「多方相互適應」的過程,在取得新平衡後,西方國家會知道他們行為的邊界,故要一段時間觀察對外部勢力介入香港的影響。

(國安法3個月)