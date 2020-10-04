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港聞二

一稱「一國兩制」被否定 一稱沒變 戴雅門：京自毁聲譽 田飛龍：西方需時理解

【明報專訊】《港區國安法》實施以來，國際形勢瞬息萬變，多國關注香港自治受損；另一邊廂，國安法罪名包括「勾結外國勢力」，民主派連會見領事亦遭舉報。著名政治學者、史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）接受本報書面訪問，認為北京是厚顏否定一國兩制下的承諾，使其國際聲譽臭名昭著（Beijing's international credibility is now in the toilet）。他寄語港人應尋求創意方法示威引起關注，「街頭示威並非反抗的唯一方式」。全國港澳研究會理事田飛龍則認為，西方國家要時間適應，理解到「一國兩制」並沒有變化。

【系列四‧完】

明報記者 邱榕瀅 何宛兒 羅霈潁

港區國安法實施後，多國先後推出政策回應，包括停止與香港的引渡協議（見表）；港府則多番強調各國都有維護國家安全的法律，稱不會影響港人正當行使言論自由。中方亦提出「反制」措施，包括暫停與多國的引渡及司法互助協議等。

戴雅門被問到多名民主派人士在國安法生效後被捕、流亡海外，他表示「當然會有寒蟬效應」，但稱這會令愈來愈多國家、政府、商業機構了解自己正面對的是何者，形容北京厚顏否定一國兩制下的承諾，其國際聲譽臭名昭著。

戴雅門籲「創意示威」 不止街頭抗爭

國安法下有「勾結外國勢力」條文，最高可終身監禁。過往不少民主派人士均會赴海外游說，被問到日後國際對香港的關注會否減少，戴雅門強調，港人及民主派政治、運動領袖「是自己未來的作者」（are the authors of their own future），無任何西方人撰寫劇本、引導他們做任何事。他指出，世界的民主主義者均對香港有強烈及深刻認同，未來亦不會消散，北京最終需為在香港的遏制負責。他寄語港人可尋找有創意的方法示威以引起關注，形容街頭示威並非反抗的唯一方式，又稱媒體十分關鍵。

戴雅門形容，港人日後追求民主，將是「不對稱的對抗（asymmetric struggle）」，他以「大衛與歌利亞」為例，呼籲勿以暴力對抗歌利亞，因那是其長處，籲考慮非傳統的抗爭方式，「歌利亞隱藏的脆弱之處是什麼？或是中國共產黨的認受性」。

稱鼓吹獨立是最差選項

戴雅門過往曾稱香港鼓吹分離主義是「政治自殺」，他向本報表示，港人可做的事中，最差的是鼓吹從中國獨立的訴求，因這只會令內地人疏遠香港，令他們不願嘗試理解、同情香港的抗爭，反稱可高呼「我們熱愛中國，愛得希望13億中國人都能有自由：我們曾經擁有，但現時正在失去」，以及在網上撰文談民主、製作新的文化內容，包括電影、文學、迷因（memes）、笑話，帶出民主價值。

有人憂慮國安法損害學術自由，被問會否憂慮邀請港人就「敏感」議題作學術分享等，戴雅門自言毫不憂慮（not the least bit deterred）。他稱熱愛、掛念香港，但不會因為憂慮不獲批簽證來港，便停止推動有關議題或組織相關活動、譴責北京「不要臉的行動」，「有朝一日，事情會改變（some day things will change）」。

田：知邊界後 外國NGO將變冷靜

港區國安法劍指勾結外國勢力行為，也惹起各國關注，對於訂立後能否減少外部勢力介入香港，北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍認為問題較複雜，因港區國安法剛訂立後美國和西方國家對香港的制裁一直增加，例如美國制裁香港官員，部分西方國家取消香港的貿易優惠、司法互助協議等。不過，他認為從中長期來看，對本地和外部分裂勢力有打擊作用，美國的盟友不敢制裁香港，長期而言對香港有保護作用，只是西方國家要時間適應，理解到「一國兩制」並沒有變化。

田飛龍稱，新法下美國將來煽動其他國家亦相對不易。他又認為，外國在港的非政府組織亦會由早期對國安法的驚慌，隨着法律的執法和司法過程界定他們行為的邊界，並不是針對合法的組織，將慢慢冷靜下來。他強調，國安法對各國以至香港執法本身，也是「多方相互適應」的過程，在取得新平衡後，西方國家會知道他們行為的邊界，故要一段時間觀察對外部勢力介入香港的影響。

（國安法3個月）

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