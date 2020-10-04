港聞

港聞二

謝偉俊指立會應聚焦抗疫經濟 避爭議動作

【明報專訊】立法會即將復會，建制派謝偉俊在港台《星期六問責》表示，未來一年立法會應該聚焦抗疫和經濟，避免太多爭議動作。建制派何君堯早前在建制派通訊群組提出要整治社福、法律和教育界「三座大山」，謝偉俊澄清不是建制派共識。同場的民主黨涂謹申說，相信何君堯說法反映北京一部分人的看法，而民主派留任首要工作是爭取重啟選舉，認為倘政府「做手腳」改選舉規則是很離譜，並稱民主派和選民因為中央和特區政府的行動變得激進。

謝籲泛民勿為選舉扮激進

涂謹申：激進只因中央港府行為

謝偉俊呼籲議員要做實事、講道理，民主派不應為選舉而「扮激進」。 他認為因為民主派變得激烈、「攬炒得太勁」、「內外勾結」對香港做很多傷害，才引致北京回應，如實施《港區國安法》。他又認為國家面對世界圍堵，有如「雞蛋對高牆」，香港不應為國家添煩添亂，相信國家在國際局面控制好後，香港平靜下來，會向本港展現「菩薩心腸」。

涂謹申否認議員及支持者扮激進，而是因為中央政府及特區政府的行動，真正變得激進；選民面對港區國安法及不滿警方濫用武力，加上有建制派針對法官、政府否認「三權分立」，逐漸變得激進。

另外，工聯會黃國健在商台《政經星期六》上表示，民主派留任代表默認全國人大常委會的決定能夠凌駕《基本法》，日後同樣情况發生，民主派的爭辯能力會削弱。他又稱個人支持民主派留任，指有助立法會認受性，亦降低外國勢力企圖干預本港的幅度。

民主派會議召集人、民主黨胡志偉反駁，全國人大常委的權力凌駕《基本法》是先天缺陷，並非民主派願意接受，批評黃國健倒果為因，但承認建制泛民在未來一年議會實力懸殊，認為政府不應該藉此乘機擴權。

相關字詞﹕黃國健 謝偉俊 涂謹申 胡志偉 民主黨

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