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示威常客 去年過關涉尋釁被捕 深圳「取保候審」一年 王婆婆前晚返港

【明報專訊】過去經常舉英國旗及黃傘參與示威、人稱王婆婆的王鳳瑤，去年8月到深圳居所，於皇崗過關時被內地人員以「尋釁滋事罪」拘捕，其後被羈押在不同看守所，至去年9月29日獲釋，但仍被扣起證件，須接受為期一年的「取保候審」。王婆婆上周五返港，正在曹公潭戶外康樂中心檢疫14日。聯繫並支援王婆婆的工黨立法會議員張超雄說，內地稱王婆婆「尋釁滋事」卻一直沒有舉出涉嫌事例，批評無論對王婆婆或被扣鹽田的12港人，「內地所謂陽光執法，其實是黑箱執法」。

王婆婆最後一次露面是去年8月11日在太古港鐵站被警方包圍，此後不知所終。她曾與《立場新聞》以電郵聯繫，透露當日在太古站被防暴警察推至牆邊，再推倒地上打傷，其後送院。兩日後她出院並由香港返回深圳居所，過關時被內地以尋釁滋事罪拘捕，囚於福田拘留所，兩周後轉入深圳市第三看守所，至9月底「取保候審」。

昨出院正檢疫14天 稍後講述經歷

根據報道，王婆婆曾在電郵表示，過去一年從沒經過法庭程序，未收過檢控機關的文檔，稱自己「隨傳隨到與國安們見面」及被禁離開深圳。她並稱多次被不同執法及監控人員威嚇，警告「要判我終身監禁，永遠不准回港，或趕出境後不准回深圳，沒收自置居所，送往邊疆」，她多次以迫切理由申請回港全被拒；曾稱「精神深度痛苦」且抑鬱症發作。

已卸任立法會議員的朱凱廸昨早在facebook表示，王婆婆前晚已返港，被送到屯門醫院，治療早前被「大陸國安」拉扯造成的瘀傷，昨晨出院，正接受14日檢疫。他向本報表示王婆婆現需休息，之後會向傳媒講述過去一年經歷。

尋釁滋事沒事例 張超雄批內地「黑箱執法」

工黨立法會議員張超雄向本報表示，王婆婆前晚返港後，在屯門醫院就醫半日，昨日轉至曹公潭戶外康樂中心檢疫14日。他稱，內地稱王尋釁滋事，卻沒舉出事例，現在將證件還給她，讓她返港，相信案件應告一段落。

張批評「內地所謂陽光執法，其實是黑箱執法」，事件困擾王婆婆一年，當局根據什麼去執法，他們也無從得知。他說，即使王婆婆常在香港示威，也沒理由由內地執法，不明白究竟她犯了什麼嚴重過錯而要被扣證件。他稱過去王婆婆一心希望盡快返港，擔心若透過議員在港高調投訴，反而令內地部門更刁難她，令她更長時間失去自由。

相關字詞﹕尋釁滋事 陽光司法 取保候審 王鳳瑤 王婆婆

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