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消息：特別任務警察已增至1200人 民權觀察：警「軍事化」執勤增市民壓力

【明報專訊】反修例風波爆發後，警務處去年11月中起委任來自其他紀律部隊的人員擔任特務警察（特別任務警察），以分擔警隊工作。計劃實行近一年，本報接獲消息稱整體人手已由約100人增至今年5月的約700人，目前更已「增兵」至約1200人，當中懲教署人員佔約200。民權觀察指本港警民比例已相當高，批評警隊採取「軍事化」的執勤模式，令市民壓力大增。

警方去年11月中開始委任特務警察，包括懲教署、入境事務處、海關、消防處及政府飛行服務隊的人員，起初委任不多於100名懲教人員，他們主要負責守衛警務處長所指定的政府處所，職責包括防暴、處理突發事件等。其後特務警察規模不斷擴大，今年5月約有700人。保安局長李家超5月接受傳媒訪問稱有關計劃最少延續至年底，並擬擴大計劃，委任更多人手。

警方消息稱現時特務警察總人手有約1200，是否進一步擴充要視乎風險評估，而剛過去的10月1日未有嚴重示威衝突，希望日後漸趨平靜，估計暫未需要再增人手。

保安局：人數時數行動細節不公開

本報向保安局查詢特務警察最新人數及計劃會持續運作至何時。保安局回覆稱，警隊會按社會公共安全情况和風險及行動需要，委任特別任務警察；特別任務警察在有行動需要時會被安排執勤工作。至於執勤人數及時數，局方稱屬行動細節，不會公開。

駐守政總國安署等 作後備少出勤

香港警察員佐級協會外務長梁俊傑稱，特務警察主要駐守地點包括政府總部、禮賓府、中聯辦、外交部駐港特派員公署、國安公署。他認同特務警察幫助不少，如去年示威激烈，他們在公眾假期頂替出勤，讓警員可放假休息。不過，計劃實行至今，梁說他們獲派的工作崗位不多，警隊招募他們作「後備」，實際出勤次數不多。

民主黨立法會議員涂謹申質疑，現時群眾事件比去年少很多，對特務警察擴充人手感奇怪，不明白警隊為何要其他紀律部隊增援。他亦質疑警隊招募那麼多特務警察，但實際上究竟有無派他們出勤，另亦關注他們取得多少逾時工作津貼。

民權觀察成員王浩賢稱，特務警察編制愈來愈大，擔心會否影響他們本來所屬紀律部隊的服務。他亦質疑，警察對本港人口的比例已相當高，本來已有3萬多人，為何還要請其他部門協助；又批評港府限制市民遊行集會權利，派大量警察阻止人群聚集，現時警隊採取「軍事化」執勤模式，令市民壓力大增。

明報記者 何郁慧

相關字詞﹕特務警察 反修例運動 特別任務警察

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