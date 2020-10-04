澳門旅業對通關遲疑：不放心港人免檢入境

倡待港無本地確診兩周才通關

第三波疫情爆發前，政府原定推「香港健康碼」，但因第三波叫停。近日疫情回落，政府稱會盡快重啟討論，旅遊界立法會議員姚思榮日前引述特首林鄭月娥稱已向中央反映，希望不用等到零確診才通關。

疫情早已受控的澳門5月推出「澳門健康碼」，部分場所如賭場、食肆和醫院等須憑澳門健康碼才能進入，隨後澳門健康碼與廣東「粵康碼」互通，分階段讓兩地合資格者出入境不用強制檢疫14日，至7月全面恢復粵澳正常往來，除非是確診者、密切接觸者、有病徵者等，其他人出入兩地均不用檢疫。澳門特首賀一誠日前稱，當香港被內地列為「低風險地區」，就會歡迎港客到訪。

港檢測費貴 料港客未必願花

據澳門統計暨普查局數據，去年港人佔澳門入境客18.7%，內地旅客佔70.9%。澳門旅遊業議會會長胡景光稱，若恢復港澳通關，對澳門旅遊業有幫助，但應以防疫為大前提，以香港目前疫情，澳門人亦不放心通關，他認為起碼等香港零本地感染14日才可通關，「港人到澳門人均消費約1000元，如果香港核酸檢測費用貴，除非是商務客，會來澳門旅遊的應很少」。

至於兩地免檢疫後，澳門人是否會經香港機場出外旅遊，胡景光說澳門有航班到東南亞，澳門人經香港機場主要是到歐洲及美加等地，但以現時全球有疫情，應很少澳門人會往歐美旅行。

內地客升 澳黃金周生意約去年三成

雖然粵澳7月已取消強制檢疫，但旅遊業至今仍未恢復，胡景光說，十一黃金周每日內地入境旅客約1萬至2萬人，雖然較未通關前每日1000至2000人回升，但對比以往十一黃金周每日有8萬至10萬人，仍有一段距離，相信是因為從內地過關到澳門仍要先檢測，以及內地在9月底才重新簽發自由行簽證，趕不及黃金周批出。他估計今年國慶黃金周澳門旅遊業生意額只及去年三四成。

澳議員：進賭場高級食肆需健康碼

澳門立法會議員區錦新說，除非要出入境，若在當地場所使用澳門健康碼，只要自行申報是否有病徵、有否接觸史和外遊史等，每次有效6小時。他說，澳門賭場和高級食肆多數要澳門健康碼才能進入，但小型食肆多不需要，他估計兩地健康碼互通後，港人亦可下載澳門健康碼並即時申報，以進入特定場所。