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長洲食店生意抵數月租 市區酒吧稱未受惠

【明報專訊】國慶及中秋4日連假，無法外遊的港人留港遊玩，旺了鄉郊，卻未必旺市區。單靠港人消費力，長洲大魚蛋單日生意可比過往國慶假期，度假屋也爆滿，但市區有酒吧及卡拉OK近日生意雖回升，但未回復疫情前水平，有酒吧負責人說「完全無報復式消費」。

賣大魚蛋的長洲時來食坊負責人說，早前疫情下生意極慘淡，前日為連假最多人的一日，雖沒有內地客，人流卻與過往10月1日所差無幾，生意達五位數，相信這幾日的生意額能抵3個月租金。

小店：港人消費絕對撐得起香港

長洲邁亞美度假村負責人杜先生稱，過往本地客只佔三成，現全為港人，「本地人其實有好大消費力」，連假首3日所有房在兩周前全被預約，但房價低過以往國慶假期，一般街景房今年日租約600元，往日約650元，整體生意額只微跌，已感滿意。

賣精品的「小島品味」負責人黃小姐說近日生意不俗，「這裏開了20多年，之前一直靠本地客生意，其實內地客是否真的這樣好？有些人可能很願花費，但有些人都不願。我不介意生意差少少，港人絕對撐得起香港，只是過往香港政府沒專注特別發展本土旅遊」。

不過，太子通菜街數間酒吧的負責人李先生稱沒受惠，生意只有疫情前三成，非假期時更只有往日一兩成。他說市民通常做完節、閒逛後才到酒吧，現時午夜便要關門，盼當局放寬營業至凌晨2時。銅鑼灣一家樓上酒吧負責人李小姐亦說：「完全無報復式消費，就快撐唔住。」

酒吧：生意只疫前三成 盼放寬營業時間

卡拉OK連鎖店RedMR公關稱，近日生意略升，已恢復至疫情前約四成，但每間房限坐4人減低消費意欲，「人多，才會開酒飲、加食物」。Neway執行董事溫國樑稱疫情漸趨平穩加上連假，生意已恢復至疫情前六七成。

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