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連假鄉郊迫爆 遊人添擾居民叫苦 鹽田梓垃圾成患 長洲客大罵無房 沙螺灣封村逐客

【明報專訊】國慶及中秋一連4日假期今日結束，新型冠狀病毒疫情令港人無法外遊，要改為留港郊遊，長洲、大澳、西貢等近日人山人海，車站、碼頭大排長龍，為鄉郊帶來消費力，也帶來垃圾和滋擾，結果原本遠離人煙的鹽田梓「村公所變村公廁」，茶座無力接客被罵；沙螺灣村民亦因遊人亂拋垃圾和口罩而鎖村。有長洲居民兼商戶負責人認為，推廣本地遊「不是宣傳叫人來旅遊，而是要宣傳參觀之餘要愛惜小島」。

近日郊遊排長龍，昨中午由新蒲崗及彩虹邨入西貢的小巴站出現人龍，傍晚由西貢返市區的候車人龍更有逾200人。至於正舉行水鄉花燈節的大澳亦吸引人潮，昨午有數百人在東涌排隊等巴士往大澳。

逃離城市，港人紛紛上山下海，即使長洲東灣海灘仍封閉，但有數十人穿過封條進內耍樂。市民梁生一家4口及傭人到該泳灘玩，他說「成日都只能到公園玩，去到厭，所以出來呼吸新鮮空氣」，其10歲女兒亦不斷大叫「救命啊！好耐無去過旅行啦！」泳灘內不難發現垃圾，有清潔工清理。昨午2時，有救生員拿着大聲公，要求所有泳灘的市民離開。

鹽田梓村公所變「村公廁」 島民嘆「災難」

大批港客湧進小島和鄉村，令村民叫苦。距離西貢市20分鐘船程的小島鹽田梓本來人煙稀少，鹽光保育中心職員林先生說前日情况「災難」，有大批人從島上划獨木舟出海「遊島」，超過30隻，「恐怖，艇疊艇三層咁」，又有人無視告示，偷入村公所冲身，「村公所變村公廁」；遺下的口罩等垃圾塞滿多個大型垃圾桶，傳出異味，料待公衆假期完結才有人處理。

小島不勝負荷，也招遊人埋怨。林先生稱，曾有本地客因鹽田梓茶座未能接待而大發雷霆，問為何不做生意，但茶座座位有限，「已經飽和了，都沒有辦法」。在長洲經營精品店的島民王小姐說會協助樓上旅館處理入住顧客，曾遇態度差的本地客查詢，獲知無房便埋怨「員工幫唔到我」，馬上破口大罵。

沙螺灣截路 消防救援受阻擔梯攀閘

面對客似雲來，有村民選擇拒絕接待。東澳古道是由東涌至大澳的遠足路線，途經的沙螺灣村近日關上鐵閘截斷村路，並貼告示指部分遊人「隨處亂拋垃圾，亂拋口罩，霸佔狹窄行人路，態度差劣」，表明禁止外人入村，否則視為盜賊，包括政府部門及公營機構人員。

據《蘋果日報》報道，前日有消防員接報有人迷路，但村民拒絕開閘，消防要攀閘進內。地政總署表示會跟進事件。消防處稱前日下午5時45分接報兩人在䃟石灣附近行山時迷路。消防人員途經沙螺灣村時，經過兩道上鎖鐵閘，要找來木梯翻越鐵閘入村，最後在密林發現兩名求助者。警方則稱，前日早上約10時半接獲村民報案，到場發現村民和行山客爭執，其後行山客自行離去，案件列糾紛處理。

長洲商戶：推本地遊亦要宣傳愛惜小島

長洲精品店「小島品味」負責人黃小姐本是島民，她認為要推廣本地遊就要多點宣傳，「不是宣傳叫人來旅遊，而是要宣傳參觀之餘要愛惜小島」。她以日本為例，當地也有不少國內遊，但環境不會如香港邋遢。她說「最誇張」是曾遇過有人扔垃圾去單車的籃，「公民意識差了點點 ，例如垃圾一定要放垃圾桶、吃大粒魚蛋的時候不要進店，滴到四處都是，要留一條路不要阻礙店舖及居民出入……居民也就不會這樣不喜歡」。

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相關字詞﹕鹽田梓 西貢 長洲 大澳 十一長假

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