的士客劫財搶車 患癌司機：不退休

電召入萬宜水庫 遭充電線勒頭

73歲司機郭先生表示，前晚約7時半於九龍區開工，甫出車即接獲電召預約，遂往大角嘴道接載一名年約40餘歲、身穿黑色恤衫黑色褲、「斯斯文文」的捲髮男子，對方稱前往西貢萬宜水庫西壩創興水上活動中心與友人會合。

稱「求財唔求氣」 賊反口駕走的士

抵達後，該男子要求郭翁轉入一條僻靜小路，其後突取出手機充電線向司機勒頸搶劫。郭翁憶述當時激烈掙扎，一度扯斷充電線，再與賊人糾纏至車外，被揮拳打傷及踢傷，當時賊人稱「再打你就死，我求財唔求氣，你畀機會我拎啲錢，等你拎返架車走」。

郭翁自知無力再抵抗，任由賊人搜掠，豈料賊人反口直接駕走的士，車上兩部共約值6100元手機、1250元現金及一個銀包同被盜。事後郭翁沿路步出萬宜水庫，約半小時後發現有行山者途經，遂上前求助，由對方協助報警送院。警方把案件列作行劫，黃大仙警區刑事調查隊第4隊正追緝該賊人下落。

患癌23年無惡化 「唔做嘢似等死」

郭翁稱，子女已成家立室，他沒有經濟負擔，而他23年前患上第4期鼻咽癌，幸一直沒有惡化，只是「唔做嘢好似等死咁」，故即使駕車40多年首次遇劫，「租返嚟架車都冇埋」，但他不會害怕，亦不會退休。