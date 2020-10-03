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姚思榮：林鄭向中央表達 盼通關勿等零確診

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下，旅遊業持續冰封，旅遊界立法會議員姚思榮表示，特首林鄭月娥已經和中央政府表達，希望不要等到零個案才通關。他期望10月開始有限度通關，否則旅遊業界在10月底第二輪保就業計劃完結後，裁員及倒閉潮會惡化。

引述林鄭先豁免有探親醫療需要者14天檢疫

昨日姚思榮在港台節目《千禧年代》被問到對於施政報告有何期望，他說中長遠而言說什麼都無用，要通關才能有助旅遊業。姚稱早前特首曾就施政報告諮詢與他會面，她曾表示盼能率先恢復需探親、醫療等來往中港兩地市民毋須14天強制檢疫，「覺得是一個信息」。他表示，希望能在10月先行讓此類的市民試驗，如果試行順利，盼能在11月逐步開放旅行團互相往來，因為「團出團入」較容易控制人數及風險。

他補充，先開放予探親等特殊需求者通關，雖然未能直接讓旅遊業受惠，但互通必須逐步來，不能「開太大」，因為「內地政府更擔心」，一旦疫情在開關後反彈，下次再開時候阻滯會更多。

迪士尼酒店中秋前後數日「全爆」

香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊擔心，如果香港與內地及澳門開不到旅遊氣泡，「同不到人哋（其他國家）傾，旅遊氣泡暫時都是『泡沫』」，又盼檢測費用能大衆化，相信若介乎200至300元便「很多市民都願意畀」。

另外，十一中秋連假前日開始，姚思榮表示，度假酒店如迪士尼樂園酒店，中秋前一日到10月3日已經全爆；而國際品牌酒店由於提供不少優惠，如包早餐或自助餐，入住率也有七至九成；至於單幢市區酒店則較遜色，約只有四成入住率。

他補充，不少酒店從1月開始入住率只有一兩成，轉型做本地市場提供常住優惠，但形容情况是「不健康」，只是為了讓酒店有流動資金及讓員工能有工開，酒店提供不少優惠，是「無辦法之中嘅辦法」，又稱現時因為黃金周假期，才有小陽春。

（疫情第三波）

相關字詞﹕姚思榮 新型冠狀病毒肺炎 旅遊氣泡

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