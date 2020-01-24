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酒吧違令通宵營業 警拘6職員143客票控

【明報專訊】政府早前放寬准許酒吧營業至午夜，有酒吧疑違反禁令，於中秋節通宵營業，被警員封鎖調查，酒吧負責人及職員共6人涉違反停業令被捕，另場內共143名顧客涉違反限聚令被票控。

油尖警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，昨日凌晨約6時聯同軍裝警員展開反罪案巡查行動，突擊搜查尖沙嘴麼地道36號地庫的一間酒吧，發現酒吧於准許營業時間以外繼續經營，臨時封鎖酒吧各出入口調查。行動中，警方拘捕一名姓施酒吧男負責人及2男3女酒吧職員，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），其後被帶署扣留調查。據了解，被查獲的地庫酒吧面積逾千呎，領有酒牌，涉嫌於午夜後仍閉門營業，顧客經由後門出入。

午夜「閉門」後門出入 17酒客未成年

另外，警方於酒吧共發現105男38女顧客，年齡介乎14歲至47歲，當中17人未成年。店內143名顧客被發出違反限聚令告票，至兩個多小時後陸續放行，其間有人報稱遺留身分證於私家車，由探員押送前往取回證件，17名未成年男女其後被帶署，逐一通知其親友接走。警方搜查期間曾接報稱附近棉登徑有持槍可疑男出沒，大批警員到場增援後證實為虛報。

另外，食環署在前日和昨日一共巡查超過1250間餐飲業務處所，未有發現顧客違反「限聚令」，但向超過10間處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符1.5米及有人未有在飲食以外時間佩戴口罩。

（疫情第三波）

相關字詞﹕營業令 限聚令

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