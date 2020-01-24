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IFC日本餐廳廚師確診 發燒上班 13店員檢疫

【明報專訊】本港連續第三日出現源頭不明的新型冠狀病毒本地個案，國際金融中心（IFC）商場日本餐廳「無二」的廚師昨確診，他發燒後5日才求醫檢測，當中數天照上班，全店13名職員須檢疫，該店要關閉14天，衛生防護中心呼籲9月23日起光顧的食客檢測。有醫生認為確診的護士和廚師發病後均沒即時檢測，增加二代感染風險，反映社會近日較鬆懈，提醒有病徵應即檢測。

昨7宗確診 兩源頭不明

本港昨日增7宗確診，累計個案增至5105宗，並有少於10宗初步陽性個案。昨有4宗為輸入個案，包括一名德國抵港的貨機機師、菲傭、英國抵港者和尼泊爾抵港者，另有一名本地個案的家居密切接觸者在入住檢疫中心期間確診。

確診護士潛伏期與朋友聚會

昨共有兩宗源頭不明本地個案，包括前日已初步確診的伊利沙伯醫院25歲男護士，他住在深水埗位元樓，本月28日起咳嗽至30日求醫檢測，他在18至20日即潛伏期間，曾到朋友家與5、6名朋友相聚。伊院已分別為50名病人和職員檢測，98人樣本陰性，2人仍待結果，共6名同事要檢疫，另10多名已出院病人要檢測。

另一宗是在中環國際金融中心商場日本餐廳「無二」工作的一名33歲男廚師，9月25日起發燒，至29日最後上班，至30日到嘉諾撒醫院求醫並驗出陽性，病毒CT值約20。

張竹君籲近期光顧「無二」食客檢測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，廚師平日主要在灣仔港鐵站附近買外賣，病發後曾幾天上班，負責煮熟食並有戴口罩，無處理刺身，不會接觸客人，相信傳染風險不會特別高。由於廚師上班時間長，可能無戴口罩進食過，同事相對高風險，全店13名職員須檢疫。她又呼籲於9月23日或之後光顧的食客去檢測，亦會在廚師居住的灣仔光裕樓派樣本瓶。

被問該餐廳有否量體溫、為何廚師發燒仍可上班，張竹君稱，「詳細餐廳的運作我不是很清楚，但始終有不適都是上班了。食客的風險不是特別高，但不適後上班的時間較長，希望能做多點檢測」。

「無二」昨日已停業。隔壁的Kiki麵店經理郭先生表示，沒與「無二」店員接觸，而餐廳店員一向戴好口罩和手套工作，亦為客人量體溫和提供搓手液，不特別擔心，現會保持一貫防疫工作。他續說，該店一向要求職員有病徵就不要上班。在相鄰零售店工作的職員Alvin亦稱，沒與「無二」職員接觸，又稱該店人流一向較少，不會特別擔心。

兩例沒即檢測 梁子超：反映大眾鬆懈

呼吸系統專科醫生梁子超指，食客可透過食物、碟、環境間接接觸受感染，如廚師已傳染了侍應，食客受感染的可能會大增。他指確診護士和廚師發病後都沒即檢測，反映近日大眾因疫情回落而較鬆懈，「（檢測）拖得愈久，其他工作人員受感染、出現有大爆發的風險愈高」，近日接連出現源頭不明個案，可能因對上一周檢測較少有關。梁子超提醒有病徵者應即檢測，特別是接觸很多客人的行業，如出現病徵，應待有陰性結果才復工，而公營檢測服務最好在24小時內能提供化驗結果，助業界推行有關政策。

城市大學前日接獲通報，一名從海外返港的非本地宿生，完成14日隔離後再接受檢測時結果初步呈陽性。張竹君昨稱有關個案8月曾在沙特阿拉伯確診，康復後回港，當時化驗為陰性，因實習工作應僱主要求再化驗驗出陽性，但因已有抗體，相信是舊的海外確診。

明報記者

（疫情第三波）

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