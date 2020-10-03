十一被捕礙服藥 智障青年失控 遭誤稱女生欲自殘 社工：特殊需要者易恐慌

前晚約7時40分，輕度智障患者彥仔和姨婆在銅鑼灣被捕，二人被指涉嫌參與未經批准集結，被帶返北角警署。陳虹秀接通知後前往警署支援，她稱警方態度良好，希望盡快處理，惟錄口供、處理保釋等程序漫長，令彥仔感恐慌，他亦因此未能如時服用精神科、糖尿藥物等。

被捕至保釋花6小時 不斷想衝馬路

陳虹秀表示，彥仔在大律師和她陪同下錄取視像口供，警方亦容許同為被捕人的姨婆在餘下程序陪伴他，但因夜深，彥仔不知何時可獲釋返家，愈見不安。至凌晨1時20分，陳突然被警員召入房間，稱彥仔在房內情緒激動，不斷想襲擊身邊的人，更想撞頭傷害自己，警員亦稱他襲擊姨婆，故將二人分開。陳遂馬上安撫他，之後向姨婆了解，始悉警員一度叫錯彥仔為女生，令他十分激動。

凌晨1時50分，姨婆與彥仔處理好保釋程序，可以返家，但彥仔情緒仍激動，不斷想衝出馬路，陳虹秀要與姨婆合力拉他上車。陳表示，整個被捕程序易令特殊需要者感恐慌，亦令照顧者感煎熬。

警：重視無行為能力者權利 安排社工會面

警方表示，前日共拘捕87人，包括65男22女，介乎13至65歲，涉嫌參與未經批准集結、藏有攻擊性武器、在公眾地方行為不檢等。警員搜查其中一名20歲男被捕人的隨身物品後，相信他屬精神上無行為能力者，其後安排其姨婆作為合適成人提供支援，亦安排他的社工及律師與被捕男子會面。警方稱十分重視保障精神上無行為能力者的權利，須遵守相關內部指引。

前日被捕的李予信及梁晃維獲釋後分別指出，有一名被捕人只懂英語，但警方無派員以英語替其錄口供，也無安排翻譯官，令他久候多時。一直在警署外守候的東區區議員裴自立稱，該名外籍男子早於昨日凌晨已見律師，其後一直等翻譯官，至昨午12時幾乎所有被捕人獲釋，他仍未錄口供。東區區議會副主席趙家賢說，據聞外籍男子為持澳籍的東南亞裔人，但不了解他因何事被捕。

區議員指外籍漢久等 警：大量被捕者

警方表示，一名被捕人為持外國護照40歲本地男子，涉嫌參與未經批准集結，他被帶返北角警署後，已即時安排警員以英語與其溝通及解釋被捕後程序。當時北角警署須處理大量被捕者，而向該名男子錄取口供前亦需要先初步調查，包括前往其住所查證身分證明文件，之後按既定程序安排英語傳譯員協助錄取口供。該男子昨午約2時半獲准保釋候查，須於10月下旬報到。

明報記者