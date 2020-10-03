12月全面轉數碼廣播 關愛基金助1.43萬戶裝器材

剩3000多戶正排期

社聯：料12月前安裝

社聯回覆表示，餘下3000多宗申請未安裝的個案正排期處理，鑑於目前疫情稍為緩和，預期可於12月前更換電視或安裝機頂盒。

正領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，毋須再經過資產審查便可提出申請選擇安裝數碼機頂盒、24吋數碼電視機或32吋數碼電視機。社聯補充，計劃服務承諾是文件齊備的8周內更換電視或安裝機頂盒，會請服務供應商盡量在12月1日前完成。不過，如市民現在才開始申請，而尚未交齊所須資料，則可能要在12月後才上門更換電視。此外，有一些申請人因其他原因而要求延期更換。

據今年7月調查，全港近九成半家庭已收看數碼電視，只有約2.6%仍使用模擬電視。社聯及政府呼籲有需要的住戶盡快申請，否則將不能於12月1日後繼續收看本地免費電視節目。