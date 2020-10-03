港聞

港聞二

多路口無交通燈 單車徑不連貫 五大隱患

【明報專訊】元朗至上水段單車徑本周二啟用，即吸引大量市民趁假日試用。本報昨日邀請前單車港隊代表、現單車教練的仇多明，與記者由上水出發視察單車徑的情况，總結出五大安全隱患，包括：多個馬路口位置沒有交通燈，單車不時在車流中穿插；古洞一帶單車徑並不連貫，或要在凹凸不平的地上通過；而在單車徑與行人路的壆位及防撞膠柱，以及在單車橋與隧道下斜坡時如有彎位，如有不慎都有可能發生意外，要多加提防。

新單車徑開啟後，吸引不少市民趁假日一嘗在河邊破風滋味。本報昨邀請前單車港隊代表、現單車教練仇多明與記者一同在上水開始向元朗方向試踩，發現整段11公里長的新路，與多條馬路重疊，有部分有紅綠燈的路口，由於單車流量大，行人過路處轉綠燈時有多達40架單車同時通過。

教練：新田至南生圍較危險

至於新田至南生圍之間的路段，仇認為較為危險，因一些路口沒有交通燈號。昨日記者觀察，發現有單車在車輛中穿插。仇表示有些路口位置會較隱蔽，故他建議市民要特別小心路面環境。

另一方面，他認為古洞一帶單車徑並不連貫，單車手不時只能踩一小段單車徑，便要上行人路推車或在凹凸不平的石屎地面上行走，部分位置相當狹窄，車手要在馬路上的大型車輛旁邊經過，對小童及新手或有一定危險。路上偶有燈箱，或停泊中的汽車等不同障礙物，車手要小心避開。

防撞柱收窄車道 不利新手

除了路面狀况，試踩時仇多明亦提及在單車徑與行人路交接的位置，地面上的連接壆位頗高，記者估算，整段單車徑中較高壆位，有半張八達通的高度。仇表示新單車徑不論對新手或有經驗車手，都有一定挑戰性，稍一不慎或車速太快，或易生意外。同時，仇多明認為在交接位置的黃色防撞膠柱或灰色的防撞欄，本意令車道收窄令車手減慢，但過窄亦有可能令新手易慌張，故建議市民踩車時小心留意。

仇多明亦特別指出，騎車至位於新田的單車橋，除了要留意斜度為新路段中較斜之外，亦需留意下斜時有90度急彎，相反方向車道之間沒有分隔，需小心控制車速避免越線。

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