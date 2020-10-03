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四口家踩屯馬新單車徑 母炒車傷頭 前港隊車手：陷阱處處 老手亦會中招

【明報專訊】屯門至馬鞍山單車徑元朗至上水段啟用第四天發生嚴重意外。一家四口昨早到單車徑踏單車，途經元朗錦綉花園大道近錦壆路一條行人隧道落斜時，母親疑失控撞向路中膠柱，再衝前撞向兒子滑板車尾輪，受傷倒地不起，一度昏迷。本報記者昨聯同前單車港隊代表、現單車教練仇多明實測新單車徑，發現五大安全隱患，包括女傷者撞中的防撞膠柱（見另稿）。仇表示南生圍至古洞一帶包括意外位置「陷阱處處」，老手亦可能會中招；記者昨日現場觀察，約一半騎車者沒戴頭盔。

41歲劉姓女事主頭部嚴重受傷，一度昏迷，由救護員送往屯門醫院搶救後回復清醒，其12歲顏姓兒子則輕微擦傷送院治理。警方正調查意外原因，女事主至昨晚情况穩定。

隧道落斜撞分隔膠柱 情况穩定

現場消息指出，涉事一家四口當時一起到本周二（9月29日）開通的屯門至馬鞍山單車徑新路段踩單車，沿單車徑往上水方向前行，其中父親的單車載有年約5歲的幼女，母親騎單車，長子則踩滑板車，4人均沒有戴頭盔和護膝。約早上近11時，4人騎車至元朗錦綉花園大道近錦壆路一條行人隧道落斜時，劉婦疑失控撞向單車徑路中的防撞膠柱，再衝前撞向兒子滑板車的尾輪，受傷倒地不起，父親見狀報警。

據悉，女事主落斜時疑撞倒路中黃色膠柱至失控自炒，事後該膠柱損毁，地上留有血迹及急救用品。

發生意外的單車隧道為新啟用單車徑路段中兩條隧道之一，該行人及單車共用的隧道往上水方向，下斜後有轉彎位，兩邊地面亦有標示要踩單車者慢駛。記者於現場觀察，不少車友落斜時未有減速，亦鮮有人戴上頭盔等防護裝備。

單車教練仇多明認為，發生意外的隧道雖不是單車徑新開部分之中最斜及最彎的位置，但他曾踩過該路段，亦認為該隧道車道較窄，只有一個身位多一點，加上昨日因公眾假期關係，單車徑車流量非常多，不排除有人在經過該位置時稍不留神而發生意外。

他認為由新田至上水一段的路面較闊及較少路口，較適合單車新手試踩，但南生圍至古洞一帶，即包括意外位置，他形容「陷阱處處」，例如有較多馬路口、有急彎的單車橋及隧道、以及車道或較窄，較易撞到他人或防撞柱等的物件，稱即使是老手亦可能會中招。

單車流量大 近半無戴頭盔

記者昨日觀察發現，全日整條單車徑流量繁忙，估計約有一半踩單車者都沒有戴頭盔。

於事發隧道，記者發現不少小童都不夠力上斜，要由家人協助或下車推車。由於單車徑闊度有限，當前面有人推車，後方即使是較有經驗車手，都因前方無法通行要下車推車。此外，在隧道內事發位置附近的黃色防撞膠柱及地面上，有不少被碰撞及煞車的車痕。

首8月新界北單車意外升47%

警方昨在fb指出，今年1月至8月新界北總區發生與單車有關交通意外比去年同期上升47.2%，當中包括7宗致命意外。警方呼籲，騎單車者須佩戴個人保護裝備，例如合適的單車頭盔，若不幸發生意外也可減輕傷勢。

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