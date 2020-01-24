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樓價影響微 CCL跌1% 疫下套現豪宅低價成交

【明報專訊】《港區國安法》今年6月30日生效，其間香港遭第三波新冠病毒疫情洗禮，但樓價似乎未受太大影響。反映樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），最新指數相比港區國安法推出時跌1%。其間整體一手新盤市場錄得約3170宗成交（7月至9月30日），相對次季逾4400宗（4至6月），按季雖跌三成，但仍高於首季錄得的2450宗。

第三季新盤銷情跌

中原：不見發展商因國安法囤積樓盤

CCL於9月底公布指數為176.74點（9月30日公布），較7月初指數178.48點微跌1%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，第三季新盤銷情按季下滑，與國安法生效關係不大，反而7月爆發第三波疫情，港府再收緊限聚令，嚴重影響新盤銷售。他續稱，看不到發展商因港區國安法生效而囤積樓盤不賣，相反，一眾新盤獲批預售，均會盡快推出。

香港小輪與帝國集團合作的屯門青山公路青山灣「帝御‧金灣」、新地屯門「御海灣」等針對大眾市場的新樓盤，均在第三季內獲批預售樓花同意書後隨即開售，且銷情理想，反映市場對新盤仍有龐大需求。一手豪宅方面，第三季內推出的分層豪宅更屢錄逾1億元大額成交，如何文田加多利山St. George's Mansions，透過招標以1.15億元售出一伙標準4房戶，成交價創今年九龍一手分層標準戶新高。

白加道多按屋叫價跌2.8億

不過，部分二手豪宅業主在疫下急於售樓套現，加上「多按」豪宅放盤增多，令市場錄得部分低價成交。9月中山頂「倚巒」實用面積2363方呎的19號屋，原業主多次抵押物業承做按揭，以約1.75億元易手，實呎7.4萬元，屬屋苑逾兩年來首宗二手成交，屋苑對上一宗二手成交，為永倫集團主席倫耀基於2018年6月以2.2億元購入的23號屋，實用面積2378方呎，當時以實呎9.25萬元創項目新高，即上述新成交實呎比兩年前高峰價低兩成。

另山頂白加道28號一幢「多按」單號屋，實用面積5700方呎，原於2015年以5.42億元一手售出，並於2018年8月以8.3億元放售，至去年底有傳物業以5.8億元易手，惟實際未售出，而該洋房早前最新叫價已降至5.5億元，比兩年前叫價大減2.8億元或34%。

（國安法3個月）

相關字詞﹕倚巒 港區國安法 帝御‧金灣 新冠疫情

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