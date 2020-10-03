中資股撐大市 3個月集資破千億

根據港交所資料，年初至今港股每月平均日成交都企穩在1000億元以上，7、8及9月按年升幅明顯擴大（見表1），7月日成交更見1600億元。有不願具名分析員認為，其間中資科技股瘋炒是吸引資金入市一大原因，同時疫情加劇亦是因素之一。

另一方面，回港第二上市的中概股亦撐起今年新股市場。單是7至9月上市的新股集資額便高達1083億元（見表2），按年飈升逾九成，絕大部分屬中資公司，其中31%集資額更是來自第二上市的中概股。

曾任職中資銀行首席策略師、現為財經專欄作家的羅家聰認為，過去數月金管局頻接美元，反映持續有資金流入，不過他認為來港資金亦可能屬於「熱錢」，並非真正長期投資資金。

倘西方對港體制失信心

羅家聰：上市公司恐寧選上海

羅家聰又提到，第二上市為香港帶來大量生意，因為在港可集資換取美元，但若香港體制令西方失去信心、失去外資優勢，恐怕上市公司會「寧選上海也不會選擇香港」。

回顧大市立法前後數月表現，則是一波三折，至今升幅幾乎遭抹平。於5月22日，人大推港區國安法消息流出次日，恒指全日跌1349點，但市場憂慮迅速被樂觀情緒代替，6月股市全月累升1465點。由7月至9月，中美局勢逐步升溫，3個月大市累跌約1648點。港股年初至今仍累跌逾5000點。

（國安法3個月）